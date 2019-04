Abascal desconfía del Ibex pero propone un tipo VIP para repatriar los beneficios

'Habemus' programa económico de Vox. La formación liderada por Santiago Abascal ha configurado un proyecto en materia de cifras que supondría una auténtica revolución en España, tanto en lo relativo a la reducción del gasto como en el terreno fiscal. La Información ha tenido acceso al apartado relativo a impuestos que ha preparado el equipo de la formación 'verde', una serie de medidas entre las que se encuentran una agresiva reducción del IRPF y de las tasas que pagan las empresas.

Vox propone en su programa electoral reducir el Impuesto de Sociedades en 1.700 millones de euros. Para ello, una de las primeras medidas fiscales que plantean es la de acompasar esta tasa desde el 25% actual para la mayoría de empresas hasta el 22%. Y hacerlo, para más inri, "de forma urgente", indican fuentes del partido de Abascal. No quieren, además, quedarse ahí y plantean "posteriores rebajas" de Sociedades, dependiendo siempre de la futura "capacidad presupuestaria de España y de su equilibrio fiscal". El tipo objetivo de Sociedades lo fija Vox en el 12,5% para los próximos años.

'Repatriar' los beneficios que obtienen las empresas del Ibex 35 en el extranjero es otro objetivo de Vox. Para ello en el programa económico se contempla la siguiente medida: "Creación urgente de un tipo beneficiado del 12,5% para la atracción de beneficios generados y producción implantada por las empresas españolas en el exterior". Toda una declaración de intenciones que busca "convertir España en un paraíso para crear empleo".

Hay que recordar que la relación de Vox con los empresarios VIP es inexistente. Así se expresaba su dirigente Iván Espinosa de los Monteros en declaraciones a La Información apenas unas horas después de irrumpir con 12 escaños en el Parlamento de Andalucía: "Los grandes empresarios no son una buena combinación con los políticos; creemos que deben alejarse de la política". El dirigente de Vox criticó el "capitalismo de amiguetes" que ha unido a la administración con el gran tejido empresarial: "Salvo excepciones, las empresas del Ibex provienen del sector público o son compañías altamente reguladas, por lo que la independencia de sus directivos es muy poca; de hecho si comparamos al actual Ibex con el Instituto Nacional de Industria encontramos una gran coincidencia ya que son prácticamente las mismas empresas". El dirigente de Vox destacaba que "no es un grupo independiente" y, por tanto, "es mejor que no se meta en política".

IRPF, Patrimonio, Sucesiones...

La "revolución fiscal" de Vox busca también reducir otros impuestos o, directamente, eliminarlos. Así, la formación plantea rebajar el Impuesto de la Renta en 2.867 millones con una serie de medidas que beneficiarán al 96% de los contribuyentes y al 100% de los pagadores por rentas del trabajo, indican desde Vox.

"Ahora las familias con más de 60.000 euros de base liquidable pagan un 45% de tipo máximo; con nuestra reforma pagarán un 30%", indica el programa económico de Vox. La formación añade que su propuesta es "perfectamente asumible porque el ahorro por la eliminación de gastos superfluos -especialmente por duplicidades autonómicas- asciende a 24.236 millones de euros".

Asimismo, "el 97% de los trabajadores tendrá un tipo máximo del 22% en el IRPF" y "el dinero destinado a pagar las Necesidades Básicas del Contribuyente (NBC) quedará libre de IRPF", se puede leer en el documento programático. Esas Necesidades Básicas del Contribuyente libres del IRPF se establecen entre los 7.000 euros para solteros; 14.000 euros para familias con dos hijos; 15.652 euros para familias con tres hijos; más de 17.100 euros para las de cuatro hijos, y más de 18.500 euros para los hogares con cinco descendientes. "La exención de las Necesidades Básicas del Contribuyente se modera para la rentas más altas debido a su beneficio ya logrado a través de la rebaja del tipo máximo", especifican.

Otras medidas concretas son que "el ahorro deje de tributar por su falso incremento provocado por la inflación" y elevar "la desgravación por planes de pensiones: frente a los 8.000 euros actuales se eleva a una horquilla entre los 10.000 euros y los 25.500 euros". También propone su ya conocida supresión de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y la Plusvalía municipal.