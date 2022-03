DudyFit, el Netflix para entrenadores personalizados que conquista al sector

El deporte personalizado es una opción que cada vez toman más los usuarios de gimnasios, o también aquellos que quieren tener un entrenador en casa. DudyFit, la plataforma de gestión para profesionales del sector del fitness, busca digitalizar los procesos para los entrenadores personalizados con un modelo de suscripción al estilo Netflix. Para ello ofrece un software todo en uno ('all in one') para los profesionales que incluye un servicio de gestión de clientes y otros servicios para entrenadores, nutricionistas y centros deportivos. Ahora la startup ya está presente en diferentes países y se prepara para su cuarta ronda de financiación.

La empresa comenzó con este servicio un mes antes del confinamiento por el coronavirus, pero su historia comenzó mucho antes de 2020. Fue casi dos años antes cuando sus fundadores, Mario Morante y Javier Ortega, ambos ingenieros industriales, decidieron crear un marketplace que ponía en contacto a entrenadores personalizados con clientes. Ya en octubre de 2019 decidieron cambiar el rumbo y crear un software que permitiera digitalizar estos procesos para profesionales de la industria.

Optaron por el modelo que se conoce como Software as a Service (SaaS) tras encontrar un problema clave en este negocio: se estaban utilizando herramientas “muy pobres para llevar a cabo los servicios de los clientes”, comenta el CEO de la compañía, Mario Morante a este periódico. De esta manera gracias a la plataforma de la startup, los entrenadores pueden entregar sus rutinas deportivas y diferentes contenidos a sus alumnos en un solo lugar para “optimizar las tareas y automatizar estos procesos que les permitirán escalar en sus actividades”.

Con su última ampliación de capital, la compañía consiguió una valoración total de 3,7 millones de euros. Actualmente tiene a inversionistas como JME Ventures o diferentes business angels.

De acuerdo a su director ejecutivo, la compañía se encuentra ultimando una ronda de financiación que pretende cerrar en las próximas semanas. DudyFit está en pleno proceso de expansión a mercados internacionales y con esta nueva ampliación buscan mejorar las traducciones del sistema y añadir nuevas funcionalidades a su tecnología para llegar a estos nuevos países. La empresa ha conseguido en total casi un millón de euros en tres diferentes rondas desde su financiación desde sus inicios.

Para su creación ambos fundadores pusieron un capital inicial de 24.000 euros. A este monto le añadieron una ampliación de 60.000 euros que se complementó con 68.000 euros de un préstamo de Enisa. Con este primer capital DudyFit pudo realizar sus primeras contrataciones y las primeras campañas de marketing para su lanzamiento. Ya en diciembre de 2020 la compañía alcanzó un valor de 1,5 millones de euros a través de una inyección de 170.000 euros del fondo especializado en startups de deporte, Xarxa Capital. La gestora se quedó con un 8,5% de la compañía y mantuvo a los fundadores como socios mayoritarios.

La última ampliación que realizó en abril de 2021 fue de 700.000 euros cuando captó la atención de JME Ventures. En esta ronda también se sumaron distintos business angels como el cofundador de ThePower Business School (ex ThePowerMBA), Hugo Arévalo. Con esta operación la valoración de la compañía subió a 3,7 millones de euros. Por lo tanto, el capital de esta ronda equivale a un 19% de la compañía. El objetivo de esta inversión era continuar con su proceso de internacionalización y digitalización del sector fitness.

DudyFit cobra una cuota mensual a los profesionales que dependerá del número de clientes finales que tenga el ‘personal trainer’. Estos valores van desde los 19 euros hasta los 200 euros al mes dependiendo del plan que se escoja. La plataforma ya es utilizada por más de 300 especialistas del sector que dan servicio a más de 5.000 usuarios finales, de acuerdo a sus propias cifras. Actualmente la startup funciona en diferentes países como México, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia y en diferentes sectores de Europa.

Hace un tiempo aterrizaron con su servicio en el Reino Unido, donde tuvieron que adaptar su software al mercado inglés. “Es el primer mercado que hemos testeado y lanzado a nivel de traducción de nuestra plataforma. Ahora seguiremos ampliando con este negocio”, comenta el CEO. Para este 2022 tienen planes ambiciosos dentro de su estrategia de expansión. Su finalidad es competir con ‘players’ internacionales como el americano TrueCoach o Trainerize, entre otros. Además, desarrollarán nuevas funcionalidades para crecer en nuevas verticales de su negocio.