Guruit!, el 'manual de supervivencia' para jóvenes nómadas con sello español

Ser estudiante y querer mudarse a otra ciudad o país, no saber qué actividades hacer, ni por dónde comenzar, es una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta un extranjero o ciudadano español que quiere dar un nuevo paso en su vida. Guruit! es una nueva aplicación móvil creada por Pedro Pérez-Bedmar (Ex CEO de BeMadrid) y Jaime Aparicio (Ex CEO de Planify) que busca que todos los ‘jóvenes nómadas’ encuentren lo que necesitan en el momento de movilizarse: desde alojamiento, seguros médicos, apertura de cuentas bancarias, contratación de tarjeta SIM, transporte, visados y hasta paquetes de ocio local.

La idea nació porque ambos fundadores han vivido experiencias relacionadas con la movilidad. Jaime viajó a Estados Unidos por una beca de estudios y se encontró con la falta de instrumentalización para las personas que llegan a estudiar, quienes hacían un máster o incluso a trabajar. Es por esto que en 2019, decidieron unir sus ideas con Pedro, quien tenía los conocimientos de digitalización, y crearon Guruit! con el fin de entregar este tipo de soluciones.

Esta 'one stop app', como le llaman sus creadores por ser un 'único lugar' donde se encuentran las respuestas, tiene un modelo de negocio que se basa en realizar acuerdos claves con socios estratégicos como Vodafone, Adeslas, Sabadell, Julia Travel, N26, con quienes dividen un fee: lo que paga un estudiante por sus diferentes servicios, cada compra que hacen dentro de la app a un proveedor y finalmente con el big data de la publicidad.

En total cuentan con 20.000 descargas desde que se creó, y en los últimos 12 meses alcanzan unas 12.000, donde 9.000 de ellos son usuarios activos (un 82%). Hasta el momento la app ya opera en cuatro ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla), y esperan poder expandirse en los próximos meses a través de una financiación. Pérez-Bedmar y Aparicio ponen el foco en los fondos de inversión para poder levantar una ronda de financiación de 500.000 euros con el fin de expandir su negocio. “Buscamos este dinero porque necesitamos acelerar los resultados que ya estamos teniendo”, asegura Jaime.

Además, en los próximos 18 meses también buscarán ‘abrir horizontes’ y aterrizar en Latam. “El primer lugar donde nos queremos mover es México, porque el 100% de nuestros servicios son requeridos, y es uno de nuestro mayor número de estudiantes”, indican. Y aunque sus comienzos no fueron como esperaban por la llegada de la pandemia del coronavirus, esperan que este auge pueda continuar: “El juguete funciona, ya está demostrado, pero ahora debemos ampliar el equipo”, enfatiza.

Actualmente, el 95% de sus descargas son orgánicas, y aunque también utilizan Google Ads, tienen como objetivo poner mayor énfasis en las instituciones educativas. Su idea es trabajar bajo convenio con grandes emisores en Latinoamérica y Estados Unidos de estudiantes de Europa y viceversa. “En esto le estamos dedicando mucho tiempo”, insisten ambos emprendedores.

Hoy sus pasos a seguir están basados en conseguir esta esperada ronda de financiación por 500.000 euros y "crecer lo más rápido que podamos", ya que insisten en que esta ampliación de equipo los ayudará a llegar a más ciudades con su modelo escalable. Durante el curso 2018-19 llegaron a España más de un millón de estudiantes según el Icex, y la app madrileña que une la educación con el ocio seguirá buscando llegar a ellos para "facilitar su aterrizaje en España o -añaden- en el país del mundo en el que nos encontremos".