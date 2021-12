La ley de startups llega este viernes al Consejo de Ministros para ser aprobada

Llegó el día. Después de meses de tramitación, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros de este viernes 10 de diciembre aprobará el proyecto de ley de apoyo a las startups. Calviño, en declaraciones a Antena 3, ha destacado que este "potente" proyecto de ley pondrá a España "a la vanguardia" en el impulso a la creación de estas empresas, a su crecimiento, y atraerá talento e inversiones.

Y todo ello, ha dicho, aprovechando que cada vez hay más "nómadas digitales", es decir, teletrabajadores, inversores y emprendedores que pueden situarse en cualquier lugar del mundo gracias a la tecnología digital. Calviño ha recordado que uno de los elementos más importantes de las reformas puestas en marcha este año es el impulso al emprendimiento, con tres leyes "clave": la Ley 'Crea y Crece', que ya ha sido aprobada y está en el Congreso; la Ley de Startups, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros, y la reforma de la Ley Concursal, que espera que llegue a la Cámara Baja antes de fin de año.

Medidas fiscales para favorecer la creación de startups

El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de startups el pasado mes de julio y este viernes volverá al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley, una vez superado el trámite de audiencia pública. El texto incorpora una serie de medidas fiscales para favorecer la creación e implantación de este tipo de compañías, entre las que figura una reducción del tipo del Impuesto sobre Sociedades del 25% al 15% hasta un máximo de cuatro años.

Asimismo, se incluye la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en el primer ejercicio en el que la base imponible sea positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses, respectivamente. Además, para fomentar el impulso a la inversión en el ecosistema emprendedor de España, se eleva de 60.000 a 100.000 euros anuales la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, así como el tipo de deducción (al 40%) y el periodo cubierto (que pasa a 5 años para todos los sectores y hasta 7 años para empresas en los ámbitos de biotecnología, energía e industria).

También se mejora la tributación de los derechos u opciones sobre acciones o participaciones sociales para empleados, las conocidas como stock options, al elevar de los 12.000 a los 45.000 euros el mínimo exento anual para las empresas que sean certificadas como emergentes. Asimismo, con el fin de favorecer la instalación en España de los 'nómadas digitales' se crea un nuevo tipo de visado específico para personas que trabajan en España para una empresa extranjera, incluyendo el ámbito audiovisual.

Además, se crea un régimen tributario específico para que estas personas en teletrabajo desplazadas a territorio español se sometan al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, relajándose los requisitos para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no ser residente fiscal en España) y se amplía el periodo de su disfrute de 5 a 10 años. Además, el anteproyecto aprobado en julio incluía la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).

Sandbox para startups

Igualmente, se hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente experiencia exitosa del sandbox del sector financiero. De esta forma se promoverá la creación de entornos controlados, por períodos limitados de tiempo, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.

Con este proyecto de ley, el Gobierno establece un marco específico para impulsar en España la creación y atracción de empresas emergentes, atraer inversión, talento y capital internacional para el desarrollo de un ecosistema emprendedor. Este texto establece un marco específico para estas empresas, respondiendo a su singularidad y a las principales demandas del sector, con el fin de dar visibilidad a nivel global al ecosistema español de empresas emergentes.

Con esta ley, el Gobierno pretende regular y flexibilizar todas las actividades que las empresas emergentes tienen que llevar a cabo con la Administración a lo largo de su ciclo de vida, en particular en sus primeras etapas, debido a la cantidad de trámites que conlleva el desarrollo de una empresa innovadora de reciente creación y que la penalizan con respecto a otras pymes en aspectos como la fiscalidad o el trámite de visados cuya regulación contempla la nueva Ley. El texto se dirige a todas las empresas o emprendedores de nueva creación y grupos de empresas "emergentes", con sede social o establecimiento permanente en España, que no hayan distribuido dividendos, no cotizadas y de carácter innovador.