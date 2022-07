Abengoa intenta frenar su liquidación 'in extremis' con una oferta de rescate

Cuando todo está prácticamente perdido, el consejo de Abengoa asegura que cuenta con una oferta de rescate para sacar de liquidación a la matriz del grupo, que lleva inmersa en este proceso desde hace un año, y volver a la fase de convenio. Así lo ha comunicado Clemente Fernández, presidente de Abengoa, en un mensaje en el que afirma que tiene una propuesta del fondo Sinclair por 200 millones de euros más otros 300 millones en avales, cantidades suficientes para garantizar la actividad del negocio.

Se sabe muy poco sobre el futuro de esta oferta y toca esperar a qué decidA el juez concursal. De entrada, el comunicado del consejo de Abengoa se ha producido sobre la bocina, tres días después de que el Juzgado Mercantil Número 3 de Sevilla indicara que no se había llegado ninguna propuesta de acuerdo con sus acreedores. La matriz de Abengoa, que carece de activos, ya avisó el pasado viernes de que seguiría peleando porque el auto no era firme hasta el momento y porque, bajo su criterio, el plazo para presentar una propuesta no había vencido.

Ahora, en un nuevo comunicado remitido por el propio Clemente Fernández se afirma que "el Consejo de Administración de Abengoa SA deja constancia de que ha sido presentado recurso de reposición frente al mencionado auto, junto con propuesta de convenio concursal, que se acompaña de una oferta vinculante de un inversor".

Ese inversor sería Sinclair Capital, del que apenas se tienen referencias en España y que, según el mismo comunicado, sumaría a su oferta económica (200 millones y otros 300 en avales) "proyectos que aúnan sinergias para el crecimiento de la actividad del Grupo, manteniendo la integridad de Abengo y considerando los citados intereses en juego". Sinclair contaría con un aliado, RCP, del que tampoco se aportan más coordenadas.

Este proceso avanza en paralelo al futuro también incierto de Abenewco 1, la filial de Abengoa sana que trató de salvarse con un rescate de la SEPI y el fondo estadounidense Terramar. Esta compañía tampoco ha podido salir adelante y ha solicitado el preconcurso de acreedores para ella y otras 26 sociedades dependientes, según trasladó la pasada semana ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A la espera del Gobierno, otra vez

Pese a que el Gobierno, a través de la SEPI, tuvo bajo análisis el rescate de Abengoa durante 15 meses y no quiso aprobarlo, la compañía vuelve a ocupar la agenda política estos días. Junta de Andalucía y Gobierno central, que no han dudado en culparse de la caída de la compañía, tienen contemplado reunirse esta semana con empresas y trabajadores para encontrar una alternativa.

El encargado de transmitir el mensaje fue el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, después de reunirse durante casi dos horas en Sevilla con representantes de los trabajadores de la ingeniería andaluza. En esta reunión, que iba a producirse en el Ayuntamiento de Sevilla, estaba citado el Ministerio de Industria por parte del Ejecutivo central, si bien en esos momentos no había confirmado su asistencia.