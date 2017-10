ACS revienta la OPA de Atlantia sobre Abertis y ofrece 18,76 euros por acción

Se esperaba una contraoferta de ACS, pero no a este precio. El grupo constructor presidido por Florentino Pérez ha presentado a mediodía del miércoles su oferta competidora por Abertis. Valora cada acción de la concesionaria de autopistas en 18,76 euros, dejando muy atrás los 16,5 euros que propuso la italiana Atlantia.



ACS ha hecho el movimiento a través de su filial alemana Hochtief y valora Abertis en 18.580 millones de euros. Con este precio, la constructora obliga a Atlantia a hacer otro movimiento al alza porque su propuesta se queda en los 16.500 millones de euros y, hasta ahora, se esperaba que si mejoraba la oferta lo haría a 18 euros por acción, con lo que también se quedaría detrás del precio que propone Hochtief, de la que ACS controla el 71% del capital.



La contraprestación también es un 6% superior al último precio en bolsa de Abertis: 17,7 euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la cotización justo antes de que se desvelara la nueva propuesta de compra. Tras su vuelta al parqué, los títulos de Abertis se han disparado un 7%, hasta 18,85 euros, por encima del precio de la nueva opa. Mientras, ACS es el segundo valor del Ibex que más sube un 4,5%.



Las características de la oferta



ACS, a través de su filial germana, propone pagar en efectivo o un canje de acciones de Hochtief, a razón de 0,1281 títulos de nueva emisión de la filial por cada acción de Abertis. Este canje está limitado a un máximo de 193,53 millones de títulos representativos del 19,5% del capital de Abertis.



Para poder realizar ese canje, Hochtief realizará una ampliación de capital valorada en 3.670 millones de euros. Como máximo, emitirá 24,79 millones de títulos.



Para financiar el canje en efectivo, Hochtief cuenta con un aval otorgado por JP Morgan, por importe de 14.963 millones de euros, importe equivalente a la parte de la oferta que se plantea pagar en efectivo.



Con el lanzamiento de esta oferta, ACS abre con Atlantia una 'guerra' de opas para hacerse con Abertis, un proceso que, dado los plazos previstos en la legislación, se extenderá así unos meses. Por el momento, queda suspendido el plazo de aceptación que ya se había abierto sobre la oferta de la firma italiana.



Condiciones y fusión



La filial de ACS pone dos condiciones a la oferta. Por un lado, a que la acepte "al menos, el 50% del capital social de Abertis más una acción", el equivalente. La segunda, que 193,5 millones de títulos de Abertis (el 19,5% de su capital) acepte la contraprestación en acciones.



Además, tras la liquidación de la oferta, la constructora tomar "las medidas convenientes para crear un grupo combinado para los negocios de Hochtief y Abertis bajo una sola sociedad holding cotizada en Alemania". Así, "está analizando diferentes alternativas, incluyendo una posible fusión, para efectuar la integración" de las dos compañías.



Y si llega a un 90% de aceptación, la constructora sacará de bolsa a Abertis. "El oferente tiene intención de ejercitar el derecho de venta forzosa si se alcanzan los umbrales (...), lo que conllevaría la exclusión de negociación de las acciones de Abertis". Si no llega, también. Planea "promover la exclusión de negociación de las acciones de Abertis".



Respecto a las dos participadas de Abertis, Cellnex e Hispasat, la constructora también ha desvelado sus planes. Por un lado, no tiene intención de lanzar una opa por el 100% de Cellnex de la que Abertis controla el 34% del capital. Por eso, si sale adelante la opa realizará una desinversión para rebajar su control por debajo del 30%. En cuanto a Hispasat, considerado un activo estratégico, Hochtief asegura que "revisará sus opciones estratégicas en relación con Hispasat, incluyendo una posible desinversión".