A la espera de ACS: Atlantia baraja subir su opa por Abertis a 18 euros por acción

Quedan poco más de 24 horas para que el futuro de Abertis esté algo más claro. Cuando concluya el jueves, los inversores tendrán que saber si hay una oferta competidora (lo previsible es que sea de ACS) y cuál es la opinión del consejo de administración del gestor de carreteras sobre la oferta presentada por Atlantia. El grupo italiano ofrece 16,5 euros por acción, un precio que está lejos de su actual cotización en bolsa (17,6 euros), lo que deja claro que el mercado tiene apetito de ofertas competidoras.



Al margen de ACS, Atlantia se plantea subir el precio para convencer al mercado y hacer un guiño a los accionistas de Abertis. Sobre todo a Criteria (Caixa), que controla más del 22% del capital de la concesionaria y vería con buenos ojos un alza de precio.



Esta subida, según fuentes próximas a la operación, dejaría el precio de Abertis en una franja de entre 17,5 y 18 euros por acción, en línea con su actual valoración de mercado. De llegar al precio más alto, la factura a pagar por Abertis se elevaría por encima de 18.800 millones de euros. A esa cifra hay que sumar otros 15.000 millones de endeudamiento.



Atlantia mantendría la opción de pagar en efectivo, que ya tiene en su oferta actual. La italiana propone el pago de 16,5 euros por acción en efectivo o su intercambio por 0,697 acciones especiales de Atlantia. Y pone como condición que el 10,1% del capital de Abertis acepte el canje. Estos títulos 'especiales' no son líquidos y sus propietarios no pondrán venderlos en bolsa hasta febrero de 2019. Atarán así a los accionista que opten por el canje pero, a cambio, la empresa controlada por la familia Benetton se ha comprometido a garantizar una rentabilidad vía dividendo, porque entregará como retribución a los acciones, al menos, el 80% de su beneficio neto.



Los pasos de ACS



ACS en el planteamiento inicial de su oferta también baraja un intercambio accionarial, pero sin ataduras temporales. No lo haría con títulos de la constructora presida por Florentino Pérez, sino de su filial alemana Hochtief. La sociedad germana realizaría una ampliación de capital de más de 5.000 millones para financiar la operación, que también tiraría al alza el precio que actualmente propone Atlantia. En concreto, ACS podría proponer 10 euros en efectivo y 0,05 títulos de nueva emisión de Hochtief. Cada título del grupo alemán cotiza actualmente en Fráncfort por encima de los 149 euros.



El plazo de ACS para presentar una contraopa termina este jueves porque Atlantia ha dado a los accionistas de Abertis el plazo de aceptación de la oferta más corto de los marcados por la ley de opas: que permite una franja desde 15 hasta 70 días. Por eso, la constructora y los accionistas tienen que pronunciarse con celeridad, porque deben hacerlo en los diez primeros días desde la aprobación del folleto de la opa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Si no hay contraoferta, el periodo de aceptación de la propuesta de Atlantia concluye el próximo jueves 24 de octubre. Si hay subida de precios, la empresa transalpina también podría plantear alargar el plazo de aceptación.