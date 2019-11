ACS vende la mayoría de seis 'autopistas en sombra' en España al fondo Hermes

ACS, a través de su filial Iridium, ha vendido al fondo Hermes Infraestructure el 74% del capital de una compañía que tendrá la totalidad de las participaciones que tiene en seis concesiones de 'peaje en sombra' (en la que la empresa privada construye la infraestructura a cambio de cobrar un canon anual al Estado o a la Comunidad Autónoma que haya convocado el concurso), según informó el grupo a la CNMV.

Las vías rápidas afectadas por el cambio accionarial están en Cataluña (Eix Diagonal y Reus-Alcover), Castilla la Mancha (Autovía de la Mancha), Castilla y León (Autovía de los Pinares), Navarra (Autovía del Pirineo) y Galicia (Santiago-Brion), según informó la constructora a la CNMV. Son seis de las treces autopistas de este tipo con que cuenta Iridium en su cartera de concesiones en España.

El importe neto de la operación no ha sido detallado, aunque la compañía señala que la transacción se ha realizado con un 'valor empresa' -que incluye la deuda asociada a los activos- de 950 millones de euros y con unas plusvalías por el 74% de lo transmitido de 40 millones. De este modo, la constructora que dirigen Florentino Pérez y Marcelino Fernández incorpora un socio financiero de gran tamaño y especializado en grandes proyectos de infraestructuras en renovables y transporte.

Hermes, con sede en Londres, es uno de los fondos de referencia en el accionariado de Eurostar, la sociedad que opera el tunel que une Francia y Reino Unido bajo el Canal de la Mancha. También cuenta con numeros activos de energías renovables en Europa. La cartera de activos del fondo que lidera Hamish de Run, recién nombrado como responsable de la firma, supera los 30.000 millones de euros en activos.

El fondo británico entra en calidad de socio financiero y mantendrá a ACS al frente tanto de la gestión como del mantenimiento de las vías. "Iridium, además de mantener una participación del 26%, continuará con la gestión y operación de los activos, mediante contratos de operación y mantenimiento y contratos de servicios con una presencia muy significativa en los órganos de administración de las sociedades y en la gestión diaria", explica ACS en el anuncio de la operación.

Iridium es la empresa filial de ACS que se dedica a la promoción, financiación y explotación de concesiones de infraestructuras de transporte como de equipamiento público. En la fase de construcción suele ir de la mano de Dragados, Cobra, Tecsa, Vias y otras empresas de ACS dedicadas a la construcción de obras.

Nuria Haltiwanger es la consejera delegada de Iridium y responsable de sus infraestructuras en Norteamérica. gestiona más de 130 sociedades por todo el mundo, entre ellas, las autopistas en sombra que acaba de vender a Hermes. Según datos de la empresa, la filial de ACS está presente en 42 concesiones en España, 13 de ellas autopista -antes de su venta-, además de 6 ferrocarriles, 4 hospitales, 3 intercambiadores de transporte urbano, 2 aparcamientos y 4 comisarías y centros penitenciarios.