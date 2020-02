Adif: 1.200 millones en su proyecto para trasvasar viajeros de Atocha a Chamartín

Las cifras son mareantes y su alcance real, aún sobre el papel, no está todavía claro, aunque se estima que podría rondar los 2.000 millones de euros entre conexiones ferroviarias y diseño de la nueva estación. Hablamos del proyecto de la nueva Estación de Chamartín, la mayor inversión en una infraestructura de la historia de Adif, que este jueves ha sido presentada a bombo y platillo por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y de la que éste ha dicho que convertirá la nueva estación en el principal nodo ferroviario de Europa y uno de los más importantes de Europa.

El proyecto, íntimamente relacionado con la macrooperacion inmobiliaria de Castellana Norte, de la que recibirá buena parte de su financiación, y con la inminente liberalización ferroviaria, que la justifica desde el punto de vista operativo, espera elevar de aquí a 2040 por encima de los 40 millones el número de viajeros que pasan por la estación -un 40% más- según la presidenta de Adif, Ana Pardo de Vera, a golpe de una ampliación de su capacidad hasta albergar 31 vías (13 de cercanías y 18 de alta velocidad) y de un trasvase de viajeros desde la vieja Estación de Atocha a la remozada Nueva Estación de Chamartín en cuya renovación integral se invertirán entre 800 y 1.200 millones de euros, según fuentes del gestor ferroviario estatal.

Buena parte de esos recursos vendrán de la compensación de alrededor de 1.000 millones de euros que Adif recibirá de Distrito Castellana Norte por los derechos de explotación urbanística de 180.000 metros cuadrados de suelo terciario propiedad del gestor estatal y el resto de los recursos propios de ADIF...y de los que reciba de los Presupuestos Generales del Estado, que en los próximos años tendrán que amoldar sus costuras al sobreesfuerzo inversor que exigirá la modernización de su nodo ferroviario en la capital.

Habrá capacidad financiera suficiente? Adif no lo duda. El acuerdo firmado en su día con Castellana Norte prevé que la parte del león de esos derechos de explotación sobre los terrenos hoy propiedad de Adif se abonarán en el momento de la firma del contrato de desarrollo de esos terrenos, algo que solo está pendiente del 'ok' de la Comunidad de Madrid a la modificación del plan urbanístico y que los actores implicados esperan que se resuelva este próximo mes de marzo. Dónde no alcancen los recursos inyectados por los promotores del mayor desarrollo urbanístico de Europa, se tirará de los recursos propios de ADIF, de las inyecciones procedentes de los Presupuestos y en última instancia si fuera menester de emisiones de deuda.

El plan ya está en marcha, según ha anunciado este jueves el ministro Abalos. En las próximas semanas se sacarán a licitación las obras de esa estación pasante que convertirá en realidad esa máxima de que Madrid tendrá una gran estación de tren Atocha-Chamartin, con dos terminales, con una inversión de 272 millones de euros. La idea es iniciar las obras a mediados del año que viene ya con los recursos derivados del contrato entre Adif y Castellana Norte en la caja.

Mientras tanto, en el segundo trimestre, antes del verano, se espera poner en marcha el túnel con ancho de vía de alta velocidad que permitirá conectar de forma directa los AVE procedentes del norte (Asturias y Galicia) con los del Sur sin necesidad que los viajeros se bajen del tren. A día de hoy ir de Asturias o Galicia a Sevilla en AVE exige bajarse en Chamartín, coger un cercanías hasta Atocha y allí coger otro AVE. Esto acabará si se cumplen los planes de Adif el próximo verano cuando esa conexión ya podrá ser directa.

El proyecto previsto por Adif prevé garantizar una conexión total entre todos los trayectos de Alta Velocidad así como otras iniciativas muy esperada como la conexión directa Sol-Barajas.