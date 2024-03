Aena busca eléctrica para firmar un PPA mientras despega su plan de autoconsumo.

Aena sale en busca de soluciones para abaratar su factura de la luz mientras despliega el plan fotovoltaico que tanto le está costando. La compañía se ha visto obligada a recortar sus expectativas de autoabastecimiento mediante autoconsumo y, mientras tanto, busca la firma de un contratos de compraventa a largo plazo, conocidos como PPA (Power Purchase Agreement en inglés).

El gestor aeroportuario presentó este jueves la actualización de su plan estratégico para el periodo 2022-2026 y asegura que tiene pendiente de cubrir alrededor del 20% de su energía mediante un PPA financiero. No obstante, hay que señalar que no será para los próximos 10-15 años como suele ser lo habitual, sino que la compañía está limitada por la Ley de Contratación Pública. En concreto, el periodo máximo para la oferta de contratos públicos es de cuatro años más posibles prórrogas, como ya publicó Economía Digital.

No obstante, para Aena parece suficiente porque tiene puesto el foco en el despliegue de su plan fotovoltaico. La compañía ha sufrido distintos reveses administrativos y desde que lo presentara en 2019 ha ido recortando su ambición en autoconsumo. En dicho año informó de que aspiraba a producir hasta el 70% de su propia electricidad para 2026 mediante sus plantas solares fotovoltaicas, sin embargo, en la actualización de su hoja de ruta, la cifra cae hasta el 30%. Ya de cara al final de década, el porcentaje se eleva hasta el 51% con respecto al consumo de 2019. "Implantación adicional pendiente de capacidad disponible de la red pública y la tramitación administrativa de los permisos", reconoce Aena en una de las diapositivas.

Tan solo ha empezado a ejecutar la 'megaplanta' de Madrid

Por ahora, Aena tan solo ha empezado a ejecutar la que será la mayor planta fotovoltaica de todos sus aeropuertos, que estará en Madrid, con una potencia de 120 MW y una superficie de 141 hectáreas, equivalente a 353 campos de fútbol. Los 235.000 módulos se ubicarán en diferentes parcelas dentro de los terrenos del aeropuerto y tendrán una capacidad para generar 212 GWh al año. La compañía solicitó en diciembre de 2020 la autorización administrativa previa para esta instalación y la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica se la otorgó mediados de mayo. El contrato para la construcción de la planta lleva adjudicado a Grupo San José desde abril de 2022 por 99 millones de euros.

También ha recibido la autorización administrativa de construcción para la planta solar del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y de Reus. La primera contará con una potencia total instalada de 12,523 MWp y una potencia nominal de 10 MW. Estará compuesta por 18.984 módulos, dentro de los terrenos del aeropuerto. Por su parte, la segunda tendrá una potencia total instalada de 15 MW y una potencia nominal de 12,5 MW. El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que conforman Acciona Construcción y Tecmo Instalaciones Obras y Servicios por importe de 33 millones de euros.

Caducidad de los permisos y conexión en Tenerife y Mallorca

Sin embargo, las complicaciones han venido por otro lado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desestimó el conflicto planteado por el gestor aeroportuario con motivo de la caducidad automática del permiso de acceso y conexión de su instalación solar en en el aeropuerto Tenerife Sur, con una potencia de 17,5 MW. Fuentes de Aena no confirman si la empresa ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Tenía de plazo hasta el 30 de enero.

Fue en septiembre del año pasado cuando Red Eléctrica de España (REE) informó a Aena del varapalo por no acreditar el cumplimiento de la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Como el gestor aeroportuario obtuvo el permiso con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, disponía de 31 meses.

En la resolución emitida por Competencia se detalla que Red Eléctrica le otorgó a Aena el informe de viabilidad de acceso (IVA) el día 5 de noviembre de 2020 y el informe de verificación de las condiciones técnicas de conexión (IVCTC) el 30 de marzo de 2022. A juicio de la empresa que preside Maurici Lucena, el inicio del cómputo para el cumplimiento del hito debe ser la segunda fecha y, además, defiende que no es posible declarar la caducidad del permiso dado que la falta de obtención de la DIA no le es imputable.

¿Es culpa de la empresa o de la Administración?

La sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC ya ha dicho con anterioridad -mediante la resolución CFT/DE/195/20- que es el permiso de acceso (mediante el informe favorable del gestor de la red correspondiente) el que da inicio al cómputo de plazos que de no cumplirse suponía la caducidad del permiso. En consecuencia, debía contar con el informe ambiental a 5 de junio de 2023. Aena sostiene que el órgano competente no lo formuló a tiempo y que por ello no ha podido cumplir con el hito. El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW y que afectan a más de dos comunidades autónomas, mientras que estas últimas se encargan cuando la capacidad es inferior.

Asimismo, Aena también ha perdido la capacidad asignada en el aeropuerto de Son Bonet (Palma de Mallorca) y ha reiniciado los trámites. Pero este no es solo problema de Aena, sino que hay varias empresas afectadas por el tapón genera la tramitación de la DIA en la administración ante el aluvión de proyectos renovables. Entre ellas se encuentran Enel Green Power, Opdenergy, X-Elio, Iberdrola, Norvento, Green Capital, Grupo Jorge, EDP y Forestalia. Por su parte, REE, como gestor de la red eléctrica, se limita a informar de la caducidad automática a los promotores que no cumplan con los hitos, independientemente de si es o no su culpa.

Tres ejes para ser sostenible

El Plan de Acción Climática 2021-2030 de Aena está compuesto por tres ejes: neutralidad en carbono, aviación sostenible y comunidad y cadena de valor sostenible. Bajo el primero, se enmarca el plan fotovoltaico con el objetivo de conseguir el 100% de autobastecimiento de energía en sus aeropuertos. En total se instalarán 740 hectáreas de placas solares distribuidas en 14 aeropuertos.

También se ha propuesto reducir el consumo de energía por pasajero en un 9% para 2030. Su idea es renovar progresivamente los equipos de climatización que consumen combustibles fósiles por otros que usan electricidad renovable, biocombustibles, biogás u otros derivados de biomasa. Para acometer esta gran transformación 'verde', formalizó una línea de crédito sindicada sostenible (Sustainability-Linked RCF) por importe de 2.000 millones de euros, ampliando el plazo de su financiación para necesidades generales corporativas hasta cinco años, con la posibilidad de prórroga por dos años más.