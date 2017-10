Airbus evita la 'ley Boeing' al producir el avión C Series en EEUU y no en Canadá

La empresa canadiense Bombardier anunció hoy que el fabricante europeo Airbus adquirirá una participación mayoritaria en la sociedad que produce el modelo C Series, una familia de aviones de alcance medio con capacidad para entre 100 y 150 personas.



La compañía canadiense indicó en un comunicado que Airbus comprará el 50,01% de C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP), que produce los aviones de la C Series desarrollados por Bombardier.



El resto de la sociedad se repartirá entre Bombardier, con aproximadamente un 31%, e Investissement Québec (IQ), con el 19% restante.



El acuerdo incluye la apertura de una segunda línea de producción en Estados Unidos que permitirá a Bombardier evitar aranceles aduaneros en los aviones C Series.



La posible pérdida de empleos en Canadá provocó que el Gobierno canadiense señalase que revisará el acuerdo para asegurar "el interés nacional" y la creación de empleos en el país.



La venta de la mayoría de CSALP se produce poco después de que las autoridades estadounidenses impusiesen de forma preliminar unos aranceles aduaneros punitivos del 300% a los aviones C Series de Bombardier.



La medida fue adoptada por Washington a petición de Boeing que considera que Bombardier está siendo subvencionada por las autoridades canadienses para ofrecer sus aviones a precios inferiores a los de la competencia.



Bombardier dijo que Airbus proporcionará "experiencia en contratación, ventas y mercadotecnia así como asistencia al cliente".



La línea principal de producción de los aviones de la familia C Series permanecerá en Canadá "con el apoyo de la proyección mundial y escala de Airbus". Pero las dos empresas indicaron que abrirán una "segunda línea final de montaje" en Alabama para los clientes estadounidense.



Airbus ya cuenta con una planta de producción en la localidad de Mobile, en Alabama (EE.UU.). La decisión de producir en Estados Unidos permitirá evitar las tarifas impuestas por Washington.



Las dos empresas señalaron que la familia C Series, un avión de un pasillo con capacidad para entre 100 y 150 pasajeros, "es muy complementario de la cartera actual de aviones de pasillo único de Airbus".



"Esta es una victoria para todos" declaró el consejero delegado de Airbus, Tom Enders, mientras que el presidente de Bombardier, Alain Bellemare, dijo estar "muy contento de recibir Airbus al programa C Series".