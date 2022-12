Airbus dejará de depender de materias primas de Rusia "en cuestión de meses".

El grupo aeronáutico europeo Airbus sigue recibiendo algunos aprovisionamientos de Rusia, pero es algo "temporal" que se está corrigiendo, en particular por la situación generada por la invasión rusa de Ucrania, y en unos meses ya no comprará nada a Moscú.

"Es una cuestión de meses, no de años", explicó el responsable de la división de Defensa y Espacio de Airbus, Michael Schoellhorn, al ser preguntado sobre cuándo está programado el fin de la dependencia de Rusia, en la segunda de las dos jornadas dedicadas por el grupo europeo a presentar sus innovaciones tecnológicas a la prensa, hoy en su complejo en los alrededores de Múnich.

Schoellhorn explicó que hay un proceso complejo de certificación para sustituir en las cadenas de aprovisionamiento lo que llega de Rusia por materiales de otros países. El ejecutivo destacó que en las actividades militares Airbus ya no recibe ningún aprovisionamiento de Rusia, pero eso no se ha conseguido todavía en el negocio civil. Justificó que el proceso no se haya cerrado todavía por la dificultad para encontrar algunas materias primas de otros orígenes.

Rusia es, en particular, uno de los grandes productores mundiales de titanio y antes de la guerra en Ucrania representaba en torno a la mitad del comprado por el grupo europeo, que necesita este metal en particular para muchos de los componentes de sus aviones.