Albella justifica la inacción de la CNMV por el tuit de Botín del acuerdo con DIA

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha justificado este viernes la decisión del supervisor de los mercados de no sancionar a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, por anunciar mediante la red social Twitter que había alcanzado un acuerdo con el magnate ruso Míjail Fridman que permitió la salvación de la cadena de supermercados DIA.

Tras un análisis muy detallado, que generó un debate interno muy rico y en el que Santander presentó sus alegaciones, la CNMV llegó a la conclusión de que no había base legal suficiente para sancionar. Según ha explicado Albella, el supervisor tuvo en consideración que cualquier comunicación que se publica en la cuenta de Twitter de la presidenta del Santander, con más de 30.000 seguidores, tiene una difusión muy rápida, lo que limitó su efecto distorsionador.

"Hemos tenido en cuenta también que el impacto del 'tuit' en el mercado fue bastante limitado, si es que lo tuvo", ha apuntado Albella durante su participación en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizado por la Apie y BBVA, donde sí que ha insistido en que la forma de comunicar el acuerdo fue "desordenada" e "inapropiada".

Preguntado al respecto, el presidente de la CNMV ha evitado ofrecer los motivos que llevaron a Ana Botín a anunciar por Twitter el acuerdo que desbloqueaba la reestructuración de DIA. No obstante, en un corrillo con periodistas posterior a su intervención en el curso, Albella sí que ha asegurado que las declaraciones previas que había realizado la presidenta de Santander en un evento organizado por Financial Times -en las que sugería que todavía no se había alcanzado un acuerdo- fueron "impecables", no como el tratamiento que hicieron de ellas algunos medios de comunicación.

Finalmente el Presidente de Letter One se ha comprometido a trabajar para eliminar la discriminación entre bonistas y bancos de Dia, lo que creemos es un tratamiento justo. Santander de manera responsable ha decidido apoyar a Dia y sus empleados. pic.twitter.com/Atju6ifKOm — Ana Botín (@AnaBotin) May 20, 2019

La CNMV regulará las redes sociales

Sea como fuere, Albella ha defendido también la inexistencia de criterios en materia de rede sociales en la legislación, por lo que el supervisor está trabajando en nuevas vías de actuación para situaciones similares que puedan ocurrir en un futuro, en particular las relacionadas con el uso de estos canales de comunicación a la hora de ofrecer información relevante.

"Estamos trabajando en los nuevos criterios y cada caso será analizado en sus circunstancias propias, es todo lo que puedo decir", ha dicho Albella, que en su intervención tampoco ha querido desvelar si este tipo de actuaciones conllevarán, o no, la imposición de sanciones más adelante.

"Teniendo en cuenta todos los ángulos, las conclusiones, que no han suscitado ninguna controversia, han sido que no había base suficiente para iniciar un procedimiento sancionador, pese a que el modelo de difusión pudiera considerarse algo desordenado y sin perjuicio de que vayamos a poner criterios que nos sitúen en una posición más clara", ha zanjado el presidente de la CNMV.

Sebastián Albella, además, ha defendido el "extraordinario rigor" de la CNMV durante todo el proceso de la OPA de Letterone y Míjail Fridman en DIA, a pesar de que su valor haya pasado de 3.000 millones a apenas 300 millones en cuestión de meses, lo que supone una situación "dramática". "Tengo la conciencia muy tranquila, es uno de esos casos en que estar encima y seguir todo con mucho cuidado ha tenido especial sentido. Espero que todo evolucione lo mejor posible".