Alibaba reorganiza su cúpula y designa a su nuevo presidente y consejero delegado

Alibaba Group ha nombrado este martes al nuevo consejero delegado del gigante del comercio electrónico de Eddie Yongming Wu, el actual presidente de Taobao y Tmall y uno de los cofundadores de la compañía china, quien va a sustituir al actual primer ejecutivo Daniel Zhang y, ocupará su puesto en la junta directiva a partir del próximo 10 de septiembre.

Por su parte, el gigante chino ha anunciado también quién será el nuevo presidente de la empresa y relevará el cargo de Daniel Zhang, este es el actual vicepresidente ejecutivo de Alibaba, Joseph C. Tsai, pero no se convertirá en el nuevo CEO hasta que no lo haga Eddie Yongming en septiembre.

De su lado, Daniel Zhang, quien ocupaba el cargo de consejero delegado de Alibaba desde 2015, seguirá al frente de Alibaba Cloud Intelligence Group como su presidente y consejero delegado. Además asegura que para el ha sido todo un privilegio estar al mando de Alibaba Group durante estos últimos ocho años.

Atraer capital externo

El hasta ahora consejero delegado de la entidad considera que ha llegado el momento para que se efectúa una transición como esta, "ha sido un honor y un privilegio increíbles liderar Alibaba Group como CEO durante los últimos ocho años y como presidente durante los últimos cuatro años", dada la importancia de Alibaba Cloud Intelligence Group a medida que la compañía avanza hacia una escisión completa.

El pasado mes de marzo, Alibaba anunció su intención de acometer una reorganización de su actividad, incluyendo su escisión en seis compañías, cada una con flexibilidad para levantar capital externo y estudiar la posibilidad de salir a Bolsa.

De este modo, los seis grupos de negocio resultantes serán Inteligencia en la Nube; Taobao Tmall Commerce Group; Servicios Locales; Cainiao Logística Inteligente; Comercio Digital Global y Entretenimiento y medios digitales. Cada grupo empresarial conservará la flexibilidad para captar capital externo y realizar una oferta pública inicial cuando estén listos, con la excepción de Taobao Tmall, que seguirá siendo propiedad de Alibaba Group.