All Iron lanza una nueva firma para captar 30 millones y abrochar el fondo de startup

All Iron Ventures pone en marcha una nueva firma. Pretende captar un máximo de 30 millones de euros para invertir en paralelo al fondo principal con el que respaldará a startups y en que lleva trabajando desde el pasado verano. Esta nueva inversión se incluiría por tanto en los 150 millones de euros de objetivo final. La gestora, liderada por Ander Michelena y accionista de compañías como Jobandtalent, Seedtag o Lingokids, seguirá apostando, por compañías en fases iniciales, con modelos de negocio "generadores de ingresos y eficientes en el consumo de capital".

Según queda reflejado en el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultado por La Información, la gestora Acurio Ventures, que es la que opera bajo la marca All Iron Ventures, pone en marcha una sociedad de capital riesgo propia llamada Acurio Ventures III, SCR. Se constituye con el objetivo de invertir en startups con un "enfoque agnóstico" en lo sectorial, tanto en modelos dirigidos a consumidores como a empresas.

El foco será en lo que se conoce como rondas 'semilla' y Series A, es decir, en operaciones inferiores en la mayoría de los casos a los 10 millones de euros. Pese a que ese es el objetivo, podrá entrar en momentos más iniciales o en fases de crecimiento. Nace, al igual que el fondo 'hermano', con el objetivo de invertir en el mercado europeo principalmente con "atención especial" a empresas españolas o cuyo centro de operaciones o de negocio principal esté en este país.

Para la nueva sociedad, el objetivo máximo de captación es 30 millones de euros. Esta firma hará las veces de complemento del tercer fondo y también invertirá en paralelo, algo habitual en las gestoras de capital riesgo. En ese tercer fondo se pretendía levantar unos 150 millones de euros (dentro de los cuales estará el capital captado con esta nueva SCR), lo que lo debería convertir en uno de los relevantes del mercado español. Como suele suceder en estos casos, el periodo de colocación tiene una duración inicial de doce meses, con la posibilidad de ampliarlo durante seis meses 'extra'.

Al contrario de lo que sucedía en el fondo principal lanzado el pasado año, en el nuevo folleto publicado no se hace mención a la potencial entrada del Fondico Next Tech, el fondo de fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que ya ha comprometido formalmente 245 millones de euros con su entrada en fondos de K Fund, Seaya Ventures y A&G.

Con estos 150 millones para invertir, All Iron prácticamente duplicaría los activos bajo gestión. Desde su puesta en marcha ha invertido en más de 60 compañías. En su portfolio se encuentra el unicornio Jobandtalent o la firma de tecnología publicitaria Seedtag o la plataforma para enseñar inglés a los niños Lingokids. También cuenta con un portfolio de once fondos europeos (Notion, Northzone, First Minute o Felix) a los que ha respaldado a través de su propio vehículo lanzado hace varios años y con el que captó 30 millones.

El mercado del capital riesgo

Varias gestoras de capital riesgo españolas están en pleno proceso para captar financiación después del duro ajuste vivido en el sector desde finales del año 2022 hasta el pasado 2023. Adara Ventures lanzó a mediados del año pasado un vehículo especializado en tecnología del clima con Redeia como socio ancla y dotado con un tope de 200 millones. K Fund también está recaudando el tercero de la familia 'K con un objetivo de 80 millones y JME Ventures perfila el suyo de 70 millones.

La captación de recursos se ha endurecido a nivel global para las gestoras de capital especializadas en startups. Según el proveedor de datos de este mercado Pitchbook, a nivel mundial las firmas recaudaron 30.400 millones de dólares en los primeros tres meses de este año, lo que supone el peor arranque de año en este capítulo desde el ejercicio 2016 -en 2023 se recaudó un tercio de los 555.000 millones de euros-. La mayor cautela de los inversores de este tipo de vehículos (conocidos en el argot como 'Limited Partners') ha pesado en los dos últimos años. Los retornos se han resentido ante la menor proporción de ventas o salidas a bolsa .