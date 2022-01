Amancio López remodela el consejo de Hotusa y da entrada a sus dos herederas

El 2022 es un año clave para Hotusa. Recibido el préstamo extraordinario de la SEPI y reabiertos todos sus hoteles, la segunda cadena hotelera española ha remodelado su consejo de administración. El cambio ha llegado con dos nuevas incorporaciones, las de las dos hijas de Amancio López, consejero delegado y propietario de la cadena familiar. Con esta decisión, todos los miembros de la familia están dentro del órgano decisorio y se preparan para afrontar un ejercicio marcado por la recuperación del turismo y la vuelta a beneficios.

Clara y Marina López, quienes formalizaron su entrada en el consejo el pasado 28 de diciembre, han desarrollado la mayoría de su formación en el sector turístico dentro de la cadena hotelera. La primera es la responsable del área de expansión la compañía, que cuenta ya con seis marcas distintas (Eurostars, Exe, Ikonik, Crisol, Tandem y Aúrea) y 219 establecimientos dentro y fuera de España. La previsión es seguir con nuevas incorporaciones durante este año y no realizar desinversiones, siempre y cuando la situación financiera lo permita.

Marina, por su parte, ocupa el cargo de directora corporativa. Tras más de una década dentro de la compañía, ha ocupado otros cargos como la dirección de marketing y nuevas tecnologías del conglomerado. Con el paso de los años ha ido ganando exposición pública, llegando a participar en distintos foros y debates en nombre de la cadena. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, la nueva consejera se ha ocupado de otros proyectos como Hotusa Ventures, una iniciativa dirigida invertir en empresas y startups tecnológicas e innovadoras de la industria turística.

Ante todo, Marina se ha mostrado como un gran defensora del modelo de empresa familiar que representa Hotusa frente a otras grandes empresas: "No es por quitar méritos a nadie, pero en ocasiones vemos en la prensa y a diario, compañías que están cotizadas en bolsa, pero que no saben quién es el dueño de la empresa o pegan bandazos al no tener una orientación y una visión clara de negocio", explicó hace años. "La empresa familiar es una estructura más consolidada, tiene objetivos más claros", añadió.

Tras los nuevos cambios, en el consejo de administración de Hotusa estarán Amancio López, sus dos hijas y Ana Sanjurjo, esposa de López y persona clave dentro del grupo. Sanjurjo representa a la sociedad patrimonial DEA Hotels SL, de la que Amancio López tiene la mayoría del capital social de Hotusa. Completan el consejo de administración Alberto Barredo, considerado desde hace años mano derecha de López, Joan Torrents y Josep Martí.

Afincando en Cataluña pero natural de Galicia, Amancio López (Chantada, 1955) toma con este paso una nueva decisión con el foco puesto en el relevo generacional. El también conocido como 'el otro Amancio gallego' por coincidir en el nombre con el dueño de Inditex tiene ya 66 años y acumula más de cuatro décadas al frente de Hotusa. Lo cierto es que la estructura familiar es un rasgo distintivo de las empresas turísticas en España, como prueban las sagas que controlan Meliá (familia Escarrer), Iberostar (Fluxá), Palladium (Matutes) Riu o Bahía Príncipe (Piñero).

Regreso a beneficios

El 2022 será un ejercicio clave para Hotusa. La cadena quiere ampliar su portfolio de hoteles con nuevos segmentos como los establecimientos boutique y volver a beneficios después de cerrar en pérdidas en 2020 y 2021 por la pandemia. Sea como fuere, la continuidad de las operaciones está garantizada, sobre todo, tras el balón de oxígeno de 251 millones de euros por parte del Estado a través de la SEPI a través de un préstamo ordinario y otro participativo. La ayuda extraordinaria se suma a otras líneas de liquidez avaladas por el Instituto de Crédito Oficial y el Institut Catalá de Finances.

Hasta el momento y a pesar de la aparición de variantes como ómicron, Hotusa mantiene abiertos todos sus hoteles en los 17 países en los que opera. Para su recuperación será inevitable un buen comportamiento del mercado nacional, habida cuenta que el 67% de sus establecimientos se encuentran en España. En 2021 ya terminó el ejercicio con un resultado operativo positivo y se vio beneficiado de la renegociación de rentas a la baja -parte de los hoteles que explota no son de su propiedad- durante el año de la pandemia.

Los datos de distintos organismos apuntan a una recuperación generalizada de las hoteleras para este año. El último dato positivo lo dio esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE), que arrojó que España recibió la visita de 28,2 millones de turistas internacionales en los once primeros meses de 2021. Dicha cifra supone situarse un 54,1% por encima que en el mismo periodo de 2020. Otra previsión la dio Exceltur, representante de las 27 de las empresas más importantes del turismo, en octubre, cuando colocó a las cadenas hoteleras en el primer vagón de la recuperación en el sector, por delante de las aerolíneas y las agencias de viaje.