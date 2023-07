Aramco amplía su imperio y compra por 3.400 millones el 10% de una petroquímica

La gigante petrolera estatal saudí Aramco ha dado un gran paso hacia la ampliación de su presencia en el mercado asiático después de completar la adquisición de un 10% de la corporación petroquímica china Rongsheng. Con un monto de aproximadamente 3.400 millones de dólares, esta histórica transacción fue realizada a través de su subsidiaria Aramco Overseas Company BV, con sede en los Países Bajos. La decisión surge tras la firma de "acuerdos estratégicos definitivos" anunciados anteriormente por ambas compañías en marzo pasado.

Aramco enfatizó que esta adquisición representa un paso significativo en su crecimiento en el sector "downstream" en China. Como parte del acuerdo, Aramco se compromete a suministrar 480.000 barriles diarios de crudo árabe al complejo químico y de refinamiento más grande de China, propiedad de Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC), una filial de Rongsheng. Este movimiento estratégico fortalecerá la colaboración entre ambas empresas y abrirá nuevas oportunidades en el mercado energético asiático.

Esta transacción histórica resalta el interés de Aramco en expandir su presencia global y fortalecer sus lazos comerciales con China, uno de los actores clave en el escenario energético mundial. La adquisición de una participación significativa en Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. le brindará a Aramco una posición competitiva más sólida en la región, diversificando aún más su presencia y contribuyendo al crecimiento y desarrollo sostenible de ambos gigantes energéticos en el futuro.

Rongsheng se hace con más de la mitad de las acciones de ZPC

El vicepresidente ejecutivo de refinado de Aramco, Mohamed al Qahtani, se felicitó en el comunicado por "esta adquisición clave que es una parte importante de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Aramco". Entre otros activos, Rongsheng posee una participación del 51% de la refinería ZPC, que posee y explota el mayor complejo integrado de refino y productos químicos de China, con capacidad para procesar 800.000 bpd de crudo y producir 4,2 millones de toneladas métricas de etileno al año.

Rongsheng posee una participación accionaria del 51% en ZPC, cuyo complejo tiene capacidad para procesar 800.000 barriles por día de petróleo crudo y producir 4,2 millones de toneladas métricas de etileno por año.

Esta inversión se produce tras el anuncio el pasado 26 de marzo de que la empresa conjunta de Aramco, Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), tenía previsto iniciar la construcción de una importante refinería integrada y un complejo petroquímico en el noreste de China en el segundo trimestre de 2023.

El pasado diciembre Aramco anunció también un acuerdo con la corporación petroquímica china Sinopec para construir una refinería y una planta petroquímica en Fujian, en el sur de China.