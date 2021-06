Atrys se lanza a refinanciar 90 millones de deuda en la recta final de su OPV

Atrys Health encara la recta final de su carrera hacia el parqué. El grupo especializado en telediagnóstico y radioterapia lanzó hace dos semanas un proceso competitivo para refinanciar en primera instancia 90 millones de euros de deuda del grupo, según coinciden varias fuentes financieras consultadas por La Información. La cuantía se corresponde con la deuda más cara que arrastra el grupo, resultado de sumar la última colocación de bonos que ejecutó Atrys en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe de 50 millones de euros y un préstamo de 40 millones de euros con ING que el grupo ha 'heredado' de ASPI, compañía que acaba de ser absorbida por la futura cotizada.

La empresa ya ha invitado a varias entidades, entre las que se cuentan bancos y aseguradoras tanto nacionales como extranjeras, a participar en el proceso. La operación se encuentra en un estado incipiente, de hecho, Atrys aún no ha definido la cuantía total que pretende refinanciar, a la espera de cómo responda el mercado a la invitación de la compañía. En principio, el grupo espera cerrar el proceso en un par de meses, antes de culminar su salto al mercado continuo, pero no hay nada cerrado. Si el mercado no responde según lo previsto, el grupo podría aplazar la refinanciación hasta dar con un escenario más favorable, tal y como indican las fuentes consultadas.

El pasado abril, el 92,06% de los accionistas de Aspy dieron luz verde a la oferta pública de adquisición (OPA) de Atrys Health. La empresa que preside Santiago de Torres tenía previsto esperar hasta completar la integración del grupo que preside Elías Navarro para mover ficha en la reestructuración de su pasivo. Y es que el último movimiento de Atrys busca reducir el coste de la deuda, integrar todos los covenants (cláusula incorporada a un contrato de préstamo) bajo un mismo programa y ganar flexibilidad de cara al futuro estreno bursátil.

El grupo espera sacar partido a su nuevo tamaño para obtener condiciones más ventajosas de los acreedores. Con la compra de ASPI la capitalización bursátil del grupo ronda los 600 millones. Actualmente, el pasivo bruto de la sociedad asciende a 120 millones de euros. La empresa tiene margen para llevar a cabo el proceso cuando el mercado sople viento de cola. De los citados 90 millones de deuda que, por su elevado coste, ocupan una posición prioritaria en el proceso de refinanciación, los 50 millones correspondientes a la última emisión de bonos que Atrys ejecutó el año pasado vencen en 2025, mientras que el préstamo que ASPI selló con ING vence en 2024.

Para dotarse de músculo financiero suficiente de cara a la estrategia de expansión, Atrys ejecutó una primera emisión de bonos dirigida a inversores institucionales en julio de 2019 en el MARF, por importe de hasta 25 millones de euros a cinco años. Los despachos Pinsent Masons y Gómez-Acebo & Pombo asistió a la primera en un segundo plano. El programa de bonos se emitió bajo el formato bullet, lo que significa que el principal se amortiza en una sola cuota al final del periodo y la empresa solo paga intereses periódicos, generalmente de forma anual o semestral.

A principios de verano de 2020, Atrys había dispuesto de 15 millones de esta primera emisión. El restante se quedaba corto para llevar a cabo la cascada de adquisiciones que la compañía tenía previsto acometer a lo largo del pasado ejercicio. Así, en julio de 2020 Atrys volvió a llamar a las puertas del MARF y realizó una segunda colocación de bonos por importe de 50 millones de euros con vencimiento en 2025. La compañía ejecutó una primera opción de compra (call, en la jerga) de 30 millones de euros, a la vez que amortizó el programa de 2019.

Cuando realizó la primera emisión de deuda en el MARF, Atrys acumulaba una deuda financiera bruta de 17,54 millones de euros, con vencimientos anuales en el entorno de los dos millones, mientras que la deuda financiera neta de la empresa era de 6,4 millones. Desde entonces, la empresa catalana de radiodiagnóstico se ha hecho con el grupo chileno ITMS (con un volumen de ventas de 23,1 millones de euros), operación que dio entrada a la firma a los mercados de Colombia, Brasil y Perú. Poco después, Atrys compró a Telefónica la brasileña AxisMed, compañía gestora de servicios de salud, por 1,6 millones de euros.

En la recta final del año de la pandemia, la compañía compró el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares (ICM), laboratorio de diagnóstico de primer nivel con sede en España. En el primer trimestre de 2021, además de cerrar la OPA sobre ASPY (224 millones), el grupo se hizo con la suiza ROAG y se ha reforzado en Portugal con la compra de Lenitudes. Recientemente, Atrys ha reforzado su presencia en territorio luso con la adquisición de Genetyca ICM.