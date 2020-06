La automoción pide cambiar el IMV por cuatro meses de empleo subvencionado.

La industria de la automoción ha valorado positivamente este miércoles el plan integral para el sector presentado este lunes por el Gobierno, al tiempo que ha recalcado su compromiso con el plan de descarbonización de aquí a 2040, si bien ha exigido medidas más a corto plazo para paliar la pérdida de producción y de empleo en España prevista para este año. Una de ellas es la sustitución del Ingreso Mínimo Vital aprobado recientemente por el Gobierno por un "Sueldo Mínimo Vital", consistente en que el Estado sufrague la nómina (sobre la base del salario mínimo de 950 euros) de los trabajadores que se incorporen desde una situación de desempleo durante cuatro meses, con el compromiso de la empresa de mantener ese empleo durante otros cuatro.

En total, la idea sería mantener ese empleo durante ocho meses consecutivos (cuatro a cargo del Estado y otros cuatro a cargo de la empresa) para que "las familias no pierdan poder adquisitivo y el dinero destinado no sea a fondo perdido", tal y como ha señalado este miércoles Raúl Palacios, presidente de Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), durante la mesa sobre automoción dentro de la cumbre empresarial organizada por la CEOE estos días.

"No hay vuelta de hoja: la demanda depende de la renta de las familias. Y la renta depende del empleo. Mantener el empleo es la mejor manera de mantener la producción y la demanda interna", ha apuntado Palacios, que ha matizado que "lo que es imposible es mantener el empleo por decreto. Hacerlo, provocará el cierre de muchas empresas. Se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, ¿por qué no hablamos de un Sueldo Mínimo Vital? Este sería abonado al trabajador con el compromiso de la empresa de conservar ese empleo tras cuatro meses durante otros cuatro. Costaría apenas el 2% del PIB y garantizaría ocho meses de trabajo".

Electrificación y digitalización

Pero también preocupa el futuro del sector, especialmente en lo que a electrificación y digitalización se refiere. Según Palacios, "vamos a pasar de comprar vehículos a comprar servicios de movilidad. ¿Estamos preparados para este cambio? La respuesta es que no: no somos lo suficientemente competitivos" en materia de digitalización e innovación tecnológica. Por eso, considera que "hace falta un entorno jurídico homogéneo, unidad de mercado, para que el negocio pueda operar en todas partes del mismo modo".

En el panel también ha intervenido José Vicente de los Mozos, presidente de Renault y Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), quien coincide en que los retos del sector de la automoción pasan por la eletrificación y la digitalización del modelo de negocio, si bien no es tan prioritario en estos momentos: "No hemos cambiado nuestra visión respecto a 2040, pero quién sabe cómo será el mercado en 2040. Hoy hablamos del coche eléctrico... Quién me dice que en 2040 no podemos hacer motores de combustión más eficientes y ecológicos".

Respecto al balance de estos meses de crisis sanitaria, apunta que "no hemos tenido ningún caso en el que hayamos tenido que parar una planta a raíz del Covid. Esto es fruto de nuestro protocolo pactado con los sindicatos". Pero, a pesar de ello, señala que "este año vamos a fabricar 700.000 coches menos de lo previsto, con una caída del 50%". Por eso, es optimista tras las medidas para reactivar el mercado interno: "El plan que ha anunciado el Gobierno es positivo, pero esto tenemos que hacerlo de forma gradual". En este sentido, considera que "no se debe dejar a nadie atrás: para avanzar en la electrificación tenemos que tener la infraestructura".

Sobre la competitividad del sector en el extranjero, apunta que "tenemos que producir productos eléctricos, no residuales. También tenemos que seguir con la automatización, pero en este país si no tuviésemos una mano de obra cualificada el resto de países no confiarían en nosotros como industria". Asimismo, considera clave la "formación de nuevas competencias, digital, algo indispensable. Tenemos que adaptar la formación y las universidades a las necesidades de las empresas".

3.750 millones de euros para la cadena de valor

Francisco José Riberas, presidente de Gestamp, ha sido más crítico: "Nos enfrentamos a una grave crisis económica. En vez de reflexiones [del Gobierno] sobre cambiar el modelo económico que lleva funcionando desde hace años, deberíamos centrarnos en buscar soluciones a corto plazo. Es fundamental la prórroga y flexibilización de los ERTE hasta que los niveles de demanda permitan salvaguardar la producción y el empleo". Así, considera que "es el momento de buscar consensos para corregir las deficiencias estructurales que vienen de lejos". Algo que pasa por fomentar el emprendimiento: "Necesitamos un sector industrial más potente que se acerque al 20% del PIB, que podría absorber buena parte del desempleo".

Por último, María Helena Antolín, presidenta de Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automoción) y vicepresidenta del grupo Antolín, ha anunciado que, a pesar de la "producción se redujo un 85%" durante la crisis sanitaria, "el 100% de nuestros proveedores están activos, aunque a un ritmo de producción menor. Prevemos una fuerte caída, entre un 20% y un 30%, lo que afectaría al empleo directo generado, entre un 6% y un 10%, aunque estamos a tiempo de evitarlo".

Por eso, ha alabado el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, presentado al presidente del Gobierno. "Somos el primer sector de España con un plan de recuperación específico, que consta de 3.750 millones de euros". Entre las medidas, Antolín destaca que "es especialmente importante los incentivos fiscales para los procesos de innovación de procesos tecnológicos".