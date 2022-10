Sabadell reafirma su apuesta por TSB y presume del giro en el negocio británico

Los directivos del Banco Sabadell tienen motivos para sonreír. La apuesta del grupo por mantener la filial británica, TSB, que en el pasado generó un agujero contable de importantes dimensiones por su fallida migración tecnológica, ha aportado 93 millones al beneficio neto del grupo en lo que va de año. Aunque sea solo una parte pequeña en el total del grupo, que ganó 702 millones hasta septiembre, la cifra es un 13,5% mayor a la contabilizada el año pasado, cuando aportó 82.

Lejos quedan los tiempos en los que la integración, que iba a ser un paseo militar, acabó siendo una batalla. Desde 2021, TSB viene acumulando resultados en verde y dando motivos a su cúpula para apostar por este negocio, hasta el punto de llegar a rechazar una oferta de 1.180 millones de Co-operative Bank. Eso sí, al igual que el Banco Sabadell en España, para recuperar niveles de rentabilidad similares a la matriz, la filial británica también ha tenido que realizar una reestructuración de costes y un reenfoque para volver al origen y centrarse en el negocio hipotecario.

La filial no se vende, ha vuelto a reiterar el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno en la presentación de resultados del tercer trimestre. Banco Sabadell busca que TSB, que en 2021 aportó cerca de una quinta parte de las ganancias del grupo, espera que en velocidad de crucero el peso de la filial británica se sitúe entre el 20-25% de los beneficios totales apoyándose justo en la hipotecas, donde la cuota de mercado se ha elevado medio punto en los últimos meses hasta el 2,4%.

Rentabilidad similar a la del grupo

La producción de hipotecas durante el tercer trimestre, aunque sea un 13% menor que la de 2021, ascendió a 1.902 millones de libras frente a los 1.516 registrados hasta julio, debido a la mayor formalización de crédito firmado los meses previos, algo que se asocia a la anticipación de las familias para formular sus compras ante las subidas de tipos del Banco de Inglaterra. Todo esto sin contar con la exoneración del stamp duty, el impuesto sobre la adquisición de propiedades inmobiliarias o fincas que ha vuelto a estar vigente en el Reino Unido.

Esta vuelta ha permitido reactivar las diferentes magnitudes: el margen recurrente creció un 26,9% hasta 243 millones; la rentabilidad es similar a la de la matriz y está en línea con el mercado -el ROTE de TSB es del 7,8% frente al 8,0% del total del grupo-, y el beneficio neto en lo que va de año alcanza los 103 millones, creciendo un 6,4%. Estos resultados son "muy buenos", defendió Leopoldo Alvear, director financiero de Banco Sabadell y consejero de la filial británica, durante la presentación de resultados.

"Creemos que TSB sigue teniendo recorrido. Nuestro perímetro está definido y está basado en dar estabilidad, hacer las cosas correctamente, servir a los clientes y controlar costes", señaló González-Bueno. Sin ir más lejos, la entidad revirtió provisiones por 100 millones de libras y no tiene previsto volver a acumularlas pese a las incertidumbres sobre la economía del Reino Unido este invierno, donde el alto precio de la energía se ha convertido en uno de los principales retos de sus Gobiernos, primero de Truss y ahora de Sunak.

Sin embargo, Banco Sabadell no espera grandes cambios en el mercado hipotecario británico, cuyo modelo "es muy diferente al español", explicó el banco este jueves. En el Reino Unido las refinanciaciones son muy habituales y los clientes tienden a cambiar en muchas ocasiones a lo largo de la vida del crédito las condiciones. Es un planteamiento que surge desde el principio porque los créditos se firman los primeros años a tipo fijo y luego cambian a variable. Esto también provoca que el porcentaje de capital hipotecado (loan to value) sea inferior a los ratios que se firman en España.

En el caso del TSB, el 26% del libro de crédito del grupo corresponde a hipotecas para particulares, una cartera que definen como granular y de perfil conservador. "Para TSB, las hipotecas son productos con menor riesgo, de hecho cuando se observan las series temporadas a lo largo del tiempo se observa un coste de riesgo máximo de ocho puntos básicos, por lo que no esperamos grandes cambios", aseguró Alvear a La Información.