Banco Santander activa su plan de compra de acciones 24 horas después de aprobarlo

Dicho y hecho. Apenas 24 horas ha tardado el Banco Santander en comunicar su nuevo plan de recompra de títulos propios y en anunciar que lo activaba una vez que se han logrado las autorizaciones necesarias. Las recompras de títulos, supeditadas a que se que realicen hasta un precio medio de 4,57 euros que coincide con el valor contable por acción de los activos que preside Ana Botín, están valoradas en 1.310 millones de euros.

"Banco Santander tiene intención de ejecutar el Programa de modo que el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda de 4,57 euros, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por acción (tangible book value per share) a 30 de junio de 2023", señala en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

El programa se ejecutará entre el 28 de septiembre y el 25 de enero de 2024, aunque la entidad financiera se reserva el derecho a finalizarlo antes en el caso de que se alcanzara el importe máximo -1.310 millones de euros- o "alguna otra circunstancia que así lo aconsejara", apostilla.

Asimismo, apunta que, como máximo, podrá adquirir hasta un total de 1.604.701.732 acciones; si bien las previsiones son que el volumen de adquisiciones sea menor. "Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 3,60 euros, el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 363.888.889 (aproximadamente el 2,25% del capital social del banco)", ejemplifica en la información remitida al supervisor de la bolsa español.

Los títulos del banco cerraron el miércoles a 3,4945 euros, después de anotarse un 1,75% y poner fin a cuatro sesiones consecutivas de números rojos.

Un programa de retribución de más de 2.600 millones

En paralelo al programa de recompra de acciones, el Banco Santander anunció este martes un dividendo de 0,081 euros, que se pagará el próximo 2 de noviembre y que al igual que las adquisiciones de títulos propios está valorado en 1.310 millones, que equivale aproximadamente a un 25% del beneficio ordinario del banco en lo que llegamos de 2023.

Este paquete retributivo se corresponde con la remuneración a cuenta de los resultados de este ejercicio y el banco espera anunciar ya en el primer trimestre de 2024 el importe complementario, que tendrá que ser validado por las autoridades regulatorias. El consenso de analistas augura que el Banco Santander superará los 10.000 millones de beneficio este año.

En total, el banco reparte entre sus acciones el 50% de su beneficio ordinario, repartido en partes iguales entre los abonos en efectivo y las recompras.