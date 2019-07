La batalla de BBVA y Botín por las pymes de ING abarata más que nunca el crédito

El adiós de ING al negocio de pymes y autónomos y la batalla que disputan desde entonces las entidades financieras para atraer a los 110.000 clientes del banco naranja que se quedan ‘huérfanos’ ha provocado que el crédito destinado a las pequeñas empresas esté más barato que nunca. Según los últimos datos del Banco de España, el tipo de interés medio de los nuevos préstamos concedidos a pymes se situó en el 2,04% en mayo, su nivel más bajo de la historia.

El dato se refiere los créditos de hasta 250.000 euros concedidos a empresas, umbral que se toma como referencia para conocer las estadísticas sobre créditos a pequeñas y medianas empresas, pues no es normal que las grandes corporaciones pidan préstamos inferiores a esta cantidad. La serie histórica se remonta a junio de 2010 y desde entonces nunca ha habido un registro menor al alcanzado el pasado mes de mayo, momento en el que las entidades lanzaron su ofensiva tras el paso atrás dado por ING a finales de abril.

Una de las más agresivas fue Banco Santander, que apenas unos días después lanzó un anuncio en algunos medios de comunicación en papel que decía lo siguiente: "Ante la decisión de otra entidad de dar un paso a un lado y dejar de ofrecer sus servicios para negocios, en Santander damos un paso al frente ofreciéndoles todo nuestro apoyo". Y es que Santander apuesta firmemente por este segmento de negocio, como demuestra la adquisición del Popular en junio de 2017. Es más, en España el banco que preside Ana Botín tiene más créditos concedidos a pymes y autónomos que a grandes empresas (61.026 millones vs 56.547 millones, según datos de su memoria a cierre de 2018).

BBVA también se ha lanzado a por los clientes que ha dejado de lado el banco que dirige César González Bueno en España y Portugal. El banco azul ofrece a los clientes ‘rebotados’ de ING eximirles de comisiones durante un año sin tener que cumplir ningún requisito. A partir de este plazo, sí que deberán tener domiciliado con BBVA los seguros sociales, las nóminas o los impuestos para estar exentos del pago de comisiones.

Quien finalmente se llevó el gato al agua, no obstante, fue Bankia, que a mediados de mayo anunció un acuerdo con ING para que el banco naranja le derivase sus clientes de pequeñas empresas y autónomos a cambio de unas condiciones especiales muy similares a las que ofrece el BBVA, pues tampoco les cobrará comisiones bajo ningún concepto durante el primer año, aunque a partir del segundo sí que exigirá una serie de requisitos para ello.

El crédito estará más barato próximamente

Esta alianza, no obstante, no impide al resto de entidades financieras que operan en España lanzarse a por los clientes de ING, una ofensiva que ha llevado el precio de los créditos a pymes a mínimos históricos. En los próximos meses, no obstante, es previsible que la financiación a pymes se abarate todavía más, ya que el Euríbor retornó a una tendencia claramente bajista el pasado mes de junio. De hecho, es más que probable que este indicador perfore un nuevo mínimo histórico al cierre de julio, una vez que el BCE abrió la puerta a nuevas bajadas de los tipos.

El precio de los préstamos a empresas de entre 250.000 euros y un millón de euros y los superiores a este umbral también registraron descensos el pasado mes de mayo, aunque el tipo de interés al que se concedieron es superior al marcado durante algunos meses de 2017 y 2018. En términos de TAE, indicador que incluye el cobro de comisiones, los datos del Banco de España también muestran un abaratamiento muy significativo del crédito a pymes inmediatamente después de que ING abandonara este segmento, pues cayeron un 15% respecto a abril, hasta el 2,69%, aunque no alcanzaron su nivel mínimo.