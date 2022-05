El beneficio de Neinor Homes se dispara un 203% tras batir récord de entregas. 

Neinor Homes ha registrado un beneficio neto de 35 millones de euros en el primer trimestre de 2022, lo que supone un incremento del 203% respecto al mismo periodo del año pasado, tras batir un nuevo récord de 866 viviendas entregadas hasta marzo. La promotora inmobiliaria alcanzó unos ingresos de 284 millones de euros, un 177% más, al mismo tiempo que impulsó un 172% su resultado bruto de explotación (Ebitda), que fue de 50 millones de euros, según las cuentas de resultados remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De enero a marzo, Neinor registró 501 ventas de viviendas en su negocio promotor, cerrando el trimestre con un libro de preventas de 2.552 unidades, por un importe de 678 millones de euros. La cobertura de ventas es ahora del 88% para 2022 y del 44% para 2023, lo que le ha permitido subir los precios a un ritmo anualizado del 6%. En este sentido, la compañía prevé que estas subidas contribuyan a mitigar la subida de los costes en los materiales de construcción, cuyo impacto cree que es coyuntural y espera empezar a ver una normalización ya durante la segunda mitad del año. Según ha notificado la empresa, en los últimos 12 meses la compañía ha alcanzado las 3.500 viviendas entregadas y un Ebitda de casi 200 millones de euros.

'Build to rent'

En cuando al negocio de alquiler, Hacienda Homes, la primera entrega 'build to rent' (BtR) de Neinor, tiene ya 137 contratos firmados, lo que representa un grado de ocupación del 94% solo cinco meses después de su entrega. La compañía considera que este grado de ocupación resalta la falta de producto en el mercado de alquiler y el posicionamiento 'prime' de la oferta nueva, en comparación con los activos residenciales tradicionales que no disponen de servicios, zonas comunes y cuentan con un tamaño y características energéticas que cree que no satisfacen las necesidades de la demanda actual.

Por su parte, el proyecto de alquiler asequible de Barcelona, en el que Neinor tiene una participación del 25%, avanza según lo previsto y hasta abril ha lanzado cuatro proyectos con un total de 338 viviendas y 23 locales. Este proyecto cuenta con 4.500 viviendas a entregar en distintas fases hasta 2027 y contribuirá a incrementar la oferta de alquiler en el centro de Barcelona. A finales de abril, Neinor tenía 542 viviendas en alquiler y otras 2.624 en obra o lanzadas en este negocio de BtR. El objetivo es alcanzar las 1.000 viviendas hasta diciembre del 2023, lo que permitirá a su plataforma Neinor Rental posicionarse entre los diez principales tenedores de activos institucionales residenciales de España.

En el plano financiero, la promotora mantuvo la generación de caja de trimestres anteriores, mejorando su posición de deuda neta un 33%, hasta los 256 millones de euros, al que corresponde un nivel de endeudamiento sobre valor de sus activos del 15%. Neinor cuenta ahora con una posición total de caja en su balance de 378 millones de euros y prevé destinar 100 millones a los pagos de dividendos aprobados en la última junta de accionistas, celebrada el 13 de abril. Estos pagos, que tendrán lugar a finales de mayo y principios de julio, hacen referencia al dividendo ordinario del año 2021 (50 millones) y de 2022 (otros 50 millones), adelantándose el pago del segundo tramo por la alta posición de caja y la visibilidad en el cumplimiento del plan de negocio.