Bruselas investiga a Microsoft por posible abuso de posición de mercado con 'Teams'

La Comisión Europea investigará a la empresa tecnológica Microsoft para determinar si vincular la aplicación 'Teams' a la instalación del paquete de ofimática Office respeta o no las reglas de competencia de la Unión Europea. Este hecho fue denunciado por el proveedor de software de comunicación y competidor del gigante informático 'Slack' en julio de 2020.

La comisaria europea de Competencia Margrethe Vestager ha recalcado la importancia de mantener la competitividad en el sector y permitir a las empresas decidir que productos desean usar para suplir cada una de sus necesidades, ya que este tipo de programas ya forman una parte indispensable de la actividad empresarial de muchas sociedades.

Desde la Comisión Europea han decidido investigar este caso para prevenir abusos de posición de mercado por parte de Microsoft al impedir que sus usuarios accedan y usen la totalidad de los programas y software disponibles en Europa como herramientas para la comunicación y colaboración online.

Se investigará si hay una ventaja injusta

En particular, los servicios comunitarios quieren investigar si Microsoft concede una "ventaja" competitiva de distribución a 'Teams' al no dar a los clientes la posibilidad de incluir o no el acceso a ese producto cuando se suscriben a los paquetes de Office 365 o Microsoft 365.

También quieren aclarar si con esta práctica puede haber limitado la interoperabilidad entre sus productos 'suites' y otras ofertas de la competencia, ya que ello se traduciría en obstáculos anticompetitivos que impedirían a sus clientes optar por proveedores de otras herramientas similares.

Bruselas ha informado ya a la propia compañía y a las autoridades de competencia de los Estados miembro de la apertura de la investigación en profundidad pero no tiene un plazo legal predeterminado para concluir el expediente y tomar una decisión.