El burger favorito de Obama se acoge a los créditos ICO y reordena su deuda.

Cinco años después de abrir en España y una pandemia de por medio, la cadena estadounidense Five Guys, conocida popularmente como la hamburguesería favorita del expresidente Barack Obama, mantiene su apuesta de crecer en el país. Pero para ello ha sido necesario buscar oxígeno financiero suficiente que le permita acometer nuevas inversiones y mantener sus cuentas en un equilibrio sano, sobre todo después de que la Covid-19 hundiera sus ventas y de que la recuperación se haya ralentizado con la aparición de rebrotes y nuevas variantes.

La compañía ha tomado decisiones al respecto. Una ha sido acogerse a los créditos ICO avalados por el Estado. El importe de la ayuda, concedida por Banco Santander, asciende a 6 millones de euros, si bien la administración respaldará 4,2 millones de dicho monto. El Instituto de Crédito Oficial ha sido clave para el tejido empresarial durante la pandemia, abriendo el grifo en más de un millón de operaciones con empresas en problemas. Sobre este asunto, un portavoz de la compañía se limita a explicar a La Información que "Five Guys cuenta con una financiación mixta".

El otro instrumento necesario para equilibrar financieramente a Five Guys en España ha sido la recapitalización de su deuda con su empresa matriz Five Guys Europe LTD, con sede en Londres. La sociedad dominante ha convertido 10 millones de euros de deuda que la filial española tenía con su dominante en capital, con el objetivo de afianzar el balance de la compañía. La fórmula ha sido socorrida durante los dos últimos años, en los que la matriz apoyó a la filial con 23,5 millones de euros adicionales para implantarse en España.

Tras 2020, la situación de Five Guys obligaba a volver a hacerlo. Los fondos propios, que miden la capacidad de respuesta de una compañía para afrontar pagos y deudas, terminaron en rojo, algo que llamó la atención de su auditor, Deloitte. Por lo que respecta a la actividad de la compañía, la pandemia hundió las ventas en un 33,8%, hasta cerrar el ejercicio con 20,7 millones de euros en ventas. El resultado operativo fue negativo (-8,2 millones) y las pérdidas finales ascendieron a 10,7 millones de euros.

La situación del resto del sector no ha sido muy distinta. Los cierres y las restricciones han dado paso a medidas extraordinarias por parte de las empresas. Amrest, dueño de La Tagliatella, también ha aprovechado el balón de oxígeno del Estado, mientras que el grupo propietario de VIPS ha utilizado la prórroga de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) en vista de la lenta recuperación. Otros se han visto incluso necesitados de un rescate. Es el caso del grupo de restauración Avanza Food, amo de la cadena de hamburgueserías Tommy Mel's, que pidió financiación al Ministerio de Industria a través del fondo de Cofides.

Plan de expansión

Pese a todo, la compañía reafirma su plan de expansión para seguir creciendo por España cinco años después de aterrizar. En un país copado de restaurantes McDonadl's y Burguer King, Five Guys se disponía a abrirse paso con una propuesta diferenciada. Con más de 1.500 restaurantes en Estados Unidos, la compañía abría su primer local en Madrid y peinaba ubicaciones en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga para seguir creciendo. Ya ha abierto 21 restaurantes en cinco ciudades.

Para los próximos años, la previsión es seguir abriendo nuevos locales. A este respecto, el máximo responsable de la compañía en el país, Daniel Agromayor, celebró recientemente haber recuperado el ritmo de reapertura tras 20 meses de parón y anunció que el próximo desembarco se produciría en la concurrida Avenida Diagonal de Barcelona. "Tenemos ya las miras puestas en nuevos puntos tras esta apertura, aunque de momento es muy pronto para adelantar detalles", avanzó.

Otro objetivo es impulsar las ventas al calor del boom del delivery. La pandemia ha impulsado el envío a domicilio, por lo que Five Guys ha elegido como aliado a Glovo. Diego Nouet, director general de la startup, considera que el acuerdo encaja en su "visión" del propósito de Glovo: que los usuarios encuentren siempre en la app "su opción favorita". Agromayor, por su parte, da por seguro que "las sinergias que ahora se forjan nos hacen más fuertes a ambos".