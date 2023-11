Cabify defiende su gobernanza como arma para "aislarse" de la salida de Rakuten

Rakuten activó hace meses la salida del accionariado de Cabify. El primer paso ha sido traspasar los créditos convertibles al cofundador de Gestamp, Francisco Riberas. El segundo será deshacerse de su posición accionarial que lo convertía en el principal inversor. Esto está actualmente en proceso de negociación y el consejero delegado, Juan de Antonio, admite que hoy la plataforma de viajes se encuentra en una "renovación" de accionistas y asegura que sus acuerdos de gobierno corporativo les permite "aislarse" de decisiones como la del gigante japonés. Ésta viene motivada por las presiones ante la necesidad de reforzar su balance. Para el CEO la multinacional están "atendiendo sus prioridades".

Rakuten encargó a UBS la venta de su participación, cuya cifra no se ha hecho pública desde hace varios años. Llegó a rozar el 47%, que se controlaba desde la matriz luxemburguesa de los nipones. Sin embargo, esa cifra ha ido descendiendo, especialmente después de la ronda ejecutada con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el propio Francisco Riberas. Pese a todo sigue siendo el máximo accionista. Se trata, por tanto, de un movimiento muy relevante en la cúpula, al que De Antonio quiere restar importancia.

"Nos enfrentamos a renovaciones de nuestro accionariado; hemos pasado por esto varias veces y es normal pero no nos afecta a nuestro día a día", apunta el cofundador y consejero delegado, quien insiste en que en este caso no se trata de un fondo de capital riesgo queriendo salir después de cumplir su periodo de inversión sino de otras circunstancias especiales. No lo ha dicho expresamente, pero se trata de las estrecheces financieras que viven los nipones con una preocupación en el mercado sobre su riesgo de deuda (con las pérdidas en el negocio móvil en el disparadero). "Ellos están atendiendo a sus prioridades pero en nada tiene que ver con lo bien o mal que le va a Cabify", argumenta.

En este contexto, el fundador ha defendido los acuerdos de gobernanza que rigen en la empresa para protegerse ante situaciones como esta. "Nuestra gobernanza nos aísla de este tipo de decisiones", apunta. En el consejo de administración de la empresa estaban presentes como miembros 'dominicales' (no independientes) el propio Rakuten y también Seaya Ventures. En esos pactos se incluía más derechos de voto desde el lado de De Antonio, a través de una estructura que en su momento se escenificaba como un 'sillón vacío'. En este sentido, insiste en que la "independencia" del equipo para la toma de decisiones y el control permite que una situación como esta "no te afecte pues de lo contrario estarías mucho más preocupado".

Rakuten ya completó hace unos meses la venta de notas convertibles de más de 36 millones de euros que tenía suscritas con la startup. Se apuntó minusvalías de 17 millones de euros por el descuento con el que se suscribe. Se trataba de notas cuya ejecución descartaron para así no ampliar el número de acciones. La compra se ha completado a través de Orilla Asset Management, la sociedad patrimonial de Francisco Riberas.

Los nipones han ido completando en los últimos tiempos una salida progresiva de lo que se conoce en ingles como 'ride-hailing', es decir, el sector de transporte con vehículo en las ciudades (en España a través de licencias VTC). Según quedó constancia en la última presentación de resultados hecha pública hace unos días, Cabify se ha quedado como el último activo en este capítulo invertido directamente a través de su rama de capital riesgo Rakuten Capital. Sí que sigue teniendo una posición significativa en la cotizada americana Lyft -similar a Cabify y archirrival de Uber en EEUU- pero no a través de esta división. Ha ido vendiendo sus posiciones en las asiáticas Careem -de manera parcial- o en GoTo.

Sin salida a bolsa

Al margen de la salida de Rakuten, Cabify asegura que no necesita más financiación 'extra' para mantener la actividad, por lo que la salida a bolsa sigue siendo "una opción pero no una obligación". La inyección de unos 40 millones de euros por parte del ICO y del propio Riberas en la ronda de este año ha aportado capital nuevo después de que acudiera al Banco Europea de Inversiones (BEI) para levantar deuda y de que justo antes de la pandemia se deshiciera de acciones de Glovo por unos 50 millones de euros.

Cabify ha anunciado hoy la adquisición de 196 coches 100% eléctricos que se incorporan a la flota de la filial Vecttor en el intento por electrificar sus vehículos en España en su totalidad en 2025. Próximamente pretenden lanzar otra licitación para incrementar la compra. Hace unos meses levantó deuda del BEI precisamente para abordar la incorporación de más de 1.400 coches 'cero emisiones'.