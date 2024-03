CaixaBank confía en batir sus metas a 2024 con una retribución un 33% mayor

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha anunciado este viernes durante la junta general de accionistas que la entidad superará los objetivos contemplados dentro de su plan estratégico 2022-2024, factor que impulsará su meta de rentabilidad tras cerrar el año pasado con un ROE del 13,2% y un ROTE acumulado en doce meses del 15,6%. "Confiamos en mejorar nuestro objetivo de rentabilidad que nos propusimos al inicio del plan para este año 2024 y, con ello, incrementar nuestra capacidad de retribución al accionista", ha explicado el directivo.

En este sentido, la remuneración se elevará de los 9.000 millones previstos hasta los 12.000 millones entre dividendo y recompra de acciones, con una mejora del 33% sobre el objetivo anunciado en el plan durante el conjunto de estos tres años y que el presidente ha confirmado a los accionistas tras adelantarlo en la presentación de resultados anuales de 2023 el pasado febrero. A este respecto, ha recordado que la retribución a inversores es una "prioridad" para el consejo de administración de CaixaBank, que tiene como principales accionistas al Estado, a través del FROB y a la Fundación la Caixa. Según ha apuntado, desde el arranque de dicho plan hasta el pasado 20 de marzo, la rentabilidad obtenida por los accionistas equivale a un 119%, un periodo en el que la acción de CaixaBank ha experimentado un repunte del 96% en contraste con el rebote del 23% del Ibex 35.

En el momento actual, tienen en marcha un plan de recompra de títulos propios por valor de 500 millones, del que ya han ejecutado el 13,5% en la primera semana. Cabe recordar que los accionistas votarán en junta el reparto de un dividendo de 0,39 euros por acción, que será abonado el próximo 3 de abril, un 70% más. De este modo, el 'pay-out' (porcentaje del beneficio que se reparte entre los accionistas), se situará entre el 50 y el 60%.

Tras hacer un breve repaso sobre los resultados obtenidos en 2023, cuando cosecharon un beneficio superior a los 4.800 millones, casi un 54% más interanual, Goirigolzarri ha anticipado que CaixaBank alcanzará durante este ejercicio el billón de euros en volumen de negocio, cifra a la que se quedaron muy cerca de conseguir en 2023. Durante el encuentro celebrado en Valencia, también ha destacado la posición de capital y liquidez del banco. "El ratio de solvencia CET1 que marca niveles del 12,4% y el de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el 215% suponen una extraordinaria fortaleza en un entorno con tanta incertidumbre como el actual", ha añadido, para recordar la mejora del rating emisor a largo plazo por parte de Moody's hasta A3.

Goirigolzarri ha aprovechado su intervención para abordar la situación económica de España, reclamando un proceso de consolidación fiscal de las finanzas públicas "creíble y sostenible". "Siempre he pensado que la mayor vulnerabilidad de la economía española son sus cuentas públicas, y el punto más preocupante es su escaso crecimiento", ha precisado, para insistir en la necesidad de poner el foco en el largo plazo. A su juicio, uno de sus puntos más débiles está en la productividad, algo que no se puede conseguir por políticas de demanda, sino de oferta, lo que implicaría reformas de calado con consensos políticos y sociales, si bien considera que no parece alcanzables a corto plazo, dada la aritmética parlamentaria.

Así, ha pedido ser conscientes de los retos que afronta España pese a las previsiones a corto plazo, en las que la contención de la inflación y las posibles bajadas de los tipos de interés ayudarán a estimular la economía nacional, con un avance de menos a más en los próximos meses. En concreto, CaixaBank espera que el PIB crezca un 1,9% este 2024, por encima de la media de la eurozona (0,7%), cifra en la que tendrá un papel relevante el ritmo de aceleración que se logre con el despliegue de los fondos europeos.