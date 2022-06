Ha sido un pulso que ha durado meses y se ha zanjado con muchas contradicciones. Las palabras de Calviño a la salida de Braulio Medel ha supuesto un auténtico cambio de posición a las tesis que el Ministerio de Economía, a través del Protectorado de Fundaciones Bancarias, defendió en marzo ante el Patronato de la Fundación Unicaja. En un hecho sin precedentes, el organismo del Gobierno dio orden y fijó una fecha para realizar una investigación sobre la idoneidad del entonces presidente, Medel. Solo tres meses después, no solo no se ha realizado dicho test, sino que la propia ministra ha coincidido con el razonamiento del banquero sevillano, que consideran que sin él en la presidencia no tiene sentido ningún trabajo de este tipo.

Las palabras poco tienen que ver con las órdenes del Protectorado. En la carta enviada el pasado 24 de marzo, el organismo hablaba expresamente de la necesidad de "encargar un informe sobre gobernanza a una entidad independiente de primer nivel y con amplia experiencia" para que se pronuncie "expresamente" sobre si Braulio Medel "sigue reuniendo los requisitos para ostentar el cargo de patrono". Ahora, en cambio, dicho examen solo se centrará sobre la gobernanza de la Fundación, sin mencionar al ya expresidente la entidad.

A la declaración oficial Calviño se sumaba casi a la misma hora el mensaje que el propio Protectorado enviaba a los patronos, según trasladaron las fuentes consultadas por La Información y confirmó la Fundación Unicaja horas más tarde. El organismo dependiente de Ministerio de Economía trasladaba en su comunicado que "este Protectorado muestra su conformidad a que el informe requerido y en elaboración no se pronuncie sobre la idoneidad de Medel para ejercer como patrono y presidente al haber cesado de dichos cargos".

La propia Calviño, sin embargo, se había reafirmado solo dos días después de que el Protectorado diese su orden. "La carta es muy clara y no queda otra que cumplir con lo que esa carta indica", dijo el pasado 26 de abril. Pero a partir de ese momento, la vicepresidenta económica no se pronunció más y empezó a ceder terreno. Primero, con los plazos marcados. Los primeros sondeados (Deloitte y Uría Menéndez) para realizar el informe se negaron para evitar una colisión con Economía y el encarado final para llevar a cabo la misión, el despacho internacional Baker McKenzie, solicitó una prórroga a la vista de que iba a incumplir el plazo ordenado.

El Protectorado mostró su "conformidad" con la decisión del Patronato en un mensaje a los patronos durante la tarde del miércoles

Por si fuera poco, Economía ha dado marcha atrás sin importarle haber desatado un terremoto que le ha costado un enfrentamiento abierto con la propia Unicaja. El consejo se reunió de manera extraordinaria el 8 de abril para espantar el debate generado tras las manifestaciones de Calviño, de quien cuyas palabras entendieron que ponía en duda el modelo de gobernanza de la entidad tras su fusión con Liberbank. En un comunicado oficial, la entidad financiera rechazaba las "injerencias políticas" en relación con la entidad y "con sus grupos de interés". La compañía calificó estas maniobras como "intromisiones que en el pasado se han demostrado muy negativas para la gestión e incluso la supervivencia de algunas entidades financieras".

Los tiempos de Medel

Por contra, Braulio Medel ha impuesto su voluntad en todo momento. Pese a contar con la oposición de un grupo de díscolos dentro del patronato (Patricia Cid, Pedro Fernández, José Antonio Fernández y Juan de Dios del Pino), el banquero sevillano ha marcado los tiempos en todo momento. Cambió el guion cogiendo por sorpresa a todo el mundo el 14 de abril (Jueves Santo), cuando adelantó su salida de la Fundación Unicaja y dejando claro que lo haría sin ceder a "presiones" de ningún tipo, en clara alusión a las órdenes del Protectorado.

La segunda imposición la llevó a cabo eligiendo a su sucesor: José Manuel Domínguez. Fue un hombre de consenso, como reconocieron distintos portavoces políticos andaluces del PP y PSOE, pero sobre todo alguien de confianza del presidente. Además de un hombre importante para la entidad financiera, donde fue Director General de Secretaría General y Técnica, Domínguez fue secretario de Medel durante casi una década. En suma, ha desempeñado diversos puestos directivos a lo largo de más de 30 años.