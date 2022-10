El Corte Inglés sale del consejo de Only You y cede el timón hotelero a Matutes

Cambios dentro del perímetro hotelero de El Corte Inglés. La cadena de grandes almacenes acaba de dar un paso al lado en el consejo de los hoteles Only You, la única cadena que operaba junto a la familia Matutes después de que en enero se cerrara la venta de Ayre a los fondos internacionales Eurazeo y PSPIB. El nuevo cambio ha sido comunicado al registro mercantil esta semana y llega con la salida de los ejecutivos del gigante retail y su relevo por miembros de la saga balear, que aterriza junto a varios ejecutivos de su holding turístico Palladium.

El nuevo consejo de administración de Only You lo compondrán cuatro consejeros delegados mancomunados y otro con carácter solidario. Los primeros son tres miembros de la familia Matutes, entre ellos Abel Matutes Prats (hijo), que a la vez ejerce de vicepresidente, y también Salvador Ortiz de Montellano, CEO en el holding familiar Grupo Empresas Matutes. A ellos se suma el patriarca Abel Matutes, otrora ex alcalde de Ibiza en los años previos a la Democracia en España y posteriormente ministro durante el primer gobierno de José María Aznar.

La saga balear pasa así a tener el mando hotelero, tras un año en el que precisamente ha abandonado otros consejos de administración de empresas en las que eran accionistas: Globalia, donde mantenían un 5% frente a la familia Hidalgo, y la naviera Balearia, de la que salió tras vender su participación al consejero delegado Alfonso Utor. Pero el proyecto de Only You es vital para la familia Matutes, que ya avanzó en la última edición de Fitur sus planes por crecer e internacionalizar la marca.

El Corte Inglés, por su parte, deja de tener representación en el máximo órgano de gobierno. Sale Cristina Álvarez, consejera de la cadena a la vez que máxima accionista junto a su hermana Marta, y otros directivos como Javier Catena, el máximo responsable del área inmobiliaria. También cesa por motivos obvios Óscar Fernández Llano, antiguo CFO, que dejó la casa hace semanas. Ni El Corte Inglés ni Palladium hicieron comentarios a este medio tras ser contactados. Desde Only You se limitaron a explicar que se trata de una "reorganización interna".

Only You, donde El Corte Inglés hasta el pasado año mantenía una posición indirecta del 50% junto a la familia Matutes, cerró 2021 con pérdidas cercanas al medio millón de euros, de acuerdo a las últimas cifras disponibles. El negocio, sin embargo, remontó de manera acelerada tras el primer año covid-19 y llegó a situarse en los 25 millones de euros (en 2020 fueron apenas 9,4 millones). La otra nota positiva fue su resultado operativo, que dejó de estar en rojo tras el primer año de pandemia.

Tras la venta de Ayre

Se trata del movimiento más significativo de la cadena de grandes almacenes tras el giro estratégico emprendido el año pasado, en el que se anunció que se seguiría potenciando la cadena Only You con el desarrollo de nuevos establecimientos por ser "el segmento de hoteles de alto valor añadido". El portfolio de establecimientos se reparte entre las ciudades de Madrid (Atocha y Barquillo), Valencia y Málaga, este último bajo gestión. A ello suma otro en Sevilla transformado recientemente.

Por contra, la hoja de ruta en el sector hotelero pasaba por desprenderse de sus hoteles Ayre, que terminaron en manos del fondo francés Eurazeo y el fondo de pensiones PSPIB. Estos hoteles sumaban cerca de 800 habitaciones y estaban repartidos entre las ciudades de Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como en Oporto (Portugal) con un solar por desarrollar. Los nuevos propietarios ficharon otro equipo directivo este año.

La venta de Ayre llevaba varios años encima de la mesa de El Corte Inglés y Palladium, principalmente porque solo dos de sus establecimientos (el Ayre Gran Hotel Colón y el Ayre Hotel Gran Vía) daban resultados satisfactorios. En un primer momento, se encargó la venta a la consultora internacional Jones Lang Lasalle, en un proceso que finalizó sin éxito. La operación se cerró en un segundo intento, con la contratación a tres bandas de Deloitte, BBVA y Arcadis.