Cani Fernández se fija en el vocal de ERC en la CNMC para relevar a Bacigalupo

Cani Fernández está decidida a ganar peso en la crisis energética y prevé hacerlo acometiendo modificaciones de calado en la Sala de Supervisión Regulatoria. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es consciente de que cualquier relevo interno tendrá que esperar hasta diciembre de 2022, pero la 'número uno' del regulador no no tira la toalla. Fernández ha puesto el foco en Josep Salas, consejero de la Sala de Competencia nombrado a instancias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien tiene todas las papeletas para convertirse en el futuro relevo del consejero de la sala de Regulación, Mariano Bacigalupo, según fuentes conocedoras consultadas por La Información.

El expertise de Bacigalupo en asuntos regulatorios ha convertido al consejero en un peso pesado dentro del supervisor en cualquier frente relativo al sector energético. La relación de Fernández y Bacigalupo se ha erosionado desde la llegada de la primera al frente de la CNMC, entre otras razones, debido al empeño de la presidenta en mover al consejero desde la sala de Supervisión Regulatoria a la de Competencia y a la resistencia de este ante dicho cambio.

El interés de Fernández en sellar el relevo excede al terreno meramente profesional, pues su empeño se ha visto alimentado por la polémica derivada de la situación personal de Bacigalupo, quien es marido de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La labor del consejero en el área de regulación se ha convertido en objeto de crítica por parte de ciertos grupos parlamentarios, hasta tal punto que hace meses que la situación ha empezado a incomodar a la presidenta del supervisor.

Los roces entre presidenta y consejero están a la orden del día, según las fuentes consultadas. Pero el reglamento interno del organismo manda que las rotaciones deben efectuarse cada dos ejercicios, produciéndose estos traslados solamente en los años pares, cuando se moverán dos consejeros, uno por cada sala. Tradicionalmente, la rotación tiene lugar en el mes de diciembre para aprovechar el parón de las vacaciones navideñas, pero los cambios no se hacen efectivos hasta enero del año siguiente.

Con la norma en la mano, y si la CNMC no modifica su reglamento interno, el plan de Cani Fernández para dar carpetazo a la polémica alrededor de Bacigalupo no tendrá efectos hasta enero de 2023. El calendario oficial no ha sido impedimento para que la 'número uno' del supervisor haya puesto la mirada en quien se espera que releve a Bacigalupo. Se trata del vocal en la CNMC de la formación que capitanea Gabriel Rufián, Josep Salas, quien aterrizó en la sala de Competencia en 2020.

Salas cuenta con una amplia trayectoria en materia de sostenibilidad y, desde su llegada al regulador en 2020, se ha ganado la plena confianza de la presidenta de la CNMC

La entrada de Salas tuvo lugar gracias al acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y ERC, un pacto del que, además, salió el nombramiento de la propia Cani Fernández como presidenta del regulador. En diciembre de 2022, se habrían cumplido los dos años que marca el reglamento del supervisor para la rotación de dicho consejero, lo que convierte al hombre de ERC en el regulador en el candidato idóneo para sustituir a Bacigalupo.

La eventual designación de Salas como consejero de Regulación estaría ampliamente avalada por la trayectoria del ingeniero agrónomo catalán, quien además de su especialización en sostenibilidad y transición energética, ha desarrollado su carrera tanto en el medio privado como prestando asesoramiento a organismos públicos. De hecho, Salas ha actuado como consultor independiente para con la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y trabajó dentro del comité de expertos del exministro de Energía Álvaro Nadal. Adicionalmente, Salas cuenta con la plena confianza de la presidenta del regulador.