El capital riesgo suma 7.200 millones de 'pólvora' tras recortar la inversión un 34%.

Una caída del 60% en las transacciones de compraventas y salidas a bolsa y un descenso del 34% en la inversión de los fondos de capital riesgo en todo tipo de compañías españolas. Esas son las cifras de un año 2023 que ha implicado un ajuste completo del sector. Esto, junto con un ritmo de captación de dinero más elevado, ha permitido mantener un nivel de 'pólvora seca' que supera la barrera de los 7.000 millones para invertir. La patronal espera una recuperación progresiva durante el año 2024 después de colocar las principales magnitudes en los niveles del año de la pandemia del coronavirus.

Durante el año 2023 la inversión total de fondos nacionales e internacionales se ha situado en los 6.111 millones, lo que supone un descenso del 34% respecto a los más de 9.200 millones del ejercicio anterior, según las cifras de las primeras estimaciones de la organización Spaincap. Desde las firmas aseguran que en la segunda parte del año la caída ha sido sensiblemente inferior, más cerca del 20%, debido a esa progresiva mejora del entorno macroeconómico y los reajustes de precios y valoraciones.

"Es un año razonable; hemos salvado el ejercicio, aunque nos hubiera gustado estar en niveles de 2022", aseguraba este martes el presidente de la patronal, Oriol Pinya. Concretamente, las cifras de inversión, tanto en transacciones de compañías más tradicionales (private equity) como las de startups y tecnológicas (venture capital), ha pasado a niveles de 2020 justo tras el estallido de la pandemia. Las cifras de 2021, especialmente en este segundo segmento, fue excepcionalmente alto.

Por sectores, el de las startups ha vivido un ajuste muy acusado. Se ha pasado de 2.125 millones a apenas 855 millones en esta primera estimación, que posteriormente es susceptible de ajustes. Fuentes de la patronal aseguran que estas cifras no representan el 'valor total de las transacciones', una cifra que ellos mismos publican posteriormente. Ese guarismo incluye sólo las transacciones de fondos incluidas en la plataforma de la patronal europea. Tampoco incluyen la deuda. Esto hace que las diferencias con otras estadísticas del sector sigan siendo muy elevadas: según el Observatorio de la Fundación Bankinter, la caída fue del 32%.

Las razones para este descenso tienen que ver con la situación macroeconómica y la decisión de los fondos -y sus partícipes- de ralentizar las inversiones ante la incertidumbre. Pinya habla de un 2023 "complejo" en los que se han sentido la subida de los tipos de interés, los "coletazos" de la inflación, la inestabilidad política y el menor acceso a la financiación de la banca para respaldar las operaciones de compraventa de las gestoras -muchas de ellas apalancadas-.

Esto, junto con el mantenimiento de los niveles de captación por encima de la barrera de los 2.600 millones durante el año pese a un contexto "muy difícil" por la influencia de la subida de tipos en el atractivo de estos activos ilíquidos entre los alternativos, ha hecho que las despensas de dinero sigan estando en niveles elevados. Según las estimaciones, lo que se conoce como 'pólvora seca' en el sector se sitúa en los 7.200 millones de euros. "Se ha ido acumulando en este tiempo", asegura el vicepresidente de SpainCap y socio de Alantra, Mariano Moreno.

Una de las claves que explican que la inversión no haya despertado más está relacionada también con el nivel de desinversiones. Los fondos deben retornar dinero a sus partícipes a través de ventas o de salidas a bolsa. Y estas no han dejado de descender durante el ejercicio. En concreto, se han recortado un 60% hasta los 1.200 millones ingresados según las cifras de Spaincap con un 'write off' de 300 millones que tiene que ver con Pronovias. "Hemos acumulado portfolio y ahora tenemos que enfrentarnos a la gestión y rotación de ese portfolio; la actividad está volviendo a animarse", apunta Moreno.

Ajuste de valoraciones

En este reajuste claramente a la baja del sector también se han visto afectadas las valoraciones. En el año 2022, en especial en la segunda parte, hubo una diferencia significativa entre lo que pedía la empresa que vendía o ampliaba capital y el inversor que quería entrar. Esto, según SpainCap, se ha ido corrigiendo. En las compras de pymes y empresas establecidas, "antes se estaba más cerca de las 10 veces Ebitda y ahora se ha corregido una vuelta", apunta Pinya. Esto ha llevado también a introducir fórmulas diferentes para afrontar las transacciones: desde introducir un 'earn out' variable para el vendedor que difiera el pago en función de resultados a el acuerdo con la empresa para que ésta ayude a financiar la operación.

En el caso de las startups, el ajuste ha sido muy relevante y ha tenido su origen en los múltiplos establecidos en la bolsa, según SpainCap. El emprendedor tiene, de acuerdo a Pinyá, dos maneras de afrontarlo. Una es "cambiando el chip" y reduciendo el tamaño de la operación. Y la otra es gestionar la empresa más centrada en la rentabilidad y menos en el crecimiento recortando el gasto.