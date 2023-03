El CEO de Ferrovial ratifica el arraigo y compromiso fiscal del grupo en España. 

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, ha reaccionado al anuncio del traslado de sede de la compañía a Países Bajos. Con un vídeo publicado en redes sociales, Madridejos ha pedido que "nadie dude" de la continuidad de la firma en España y ha asegurado que seguirá construyendo fiscalmente en el país, "como siempre ha hecho". Así, el directivo justifica esta operación: "Queremos seguir creciendo y estamos muy ilusionados por esta nueva etapa, que esperemos que entusiasme también a muchos inversores". Madridejos ha explicado que lo que se ha propuesto es una reorganización societaria acorde al perfil de la empresa: "Hoy en día la actividad internacional representa más del 80% y la valoración de los activos de la compañía está situada en un 80% en Norteamérica, donde está nuestro mercado principal".

Ignacio Madridejos, CEO of Ferrovial, talks about the corporate reorganization pic.twitter.com/VU28IobDCl — Ferrovial (@ferrovial) March 1, 2023

No obstante, ha defendido que "el presente y futuro de la empresa sigue en España y en Europa", por lo que seguirá cotizando en Madrid, al igual que aspira a hacerlo en Ámsterdam y posteriormente solicitarlo también en Estados Unidos. "Que nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad y las inversiones, al mismo tiempo que continuaremos contribuyendo fiscalmente como siempre lo hemos hecho", ha concluido Madridejos.

Durante estas últimas 48 horas han sido variadas las reacciones sobre el anuncio de la constructora. Durante este jueves por la mañana, muchos han sido los ministros que han valorado la marcha de la firma. Incluso la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha valorado la operación, que ha atribuido a la fragmentación de los mercados de capitales en Europa. La máxima responsable del BCE ha asegurado que desconoce los detalles de la decisión: "No quiero comentar este caso específico porque no lo conozco, pero esta historia me convence, incluso más, de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capital". Así lo ha asegurado en una entrevista a 'Espejo Público' de Antena 3, para agregar que las grandes empresas buscan acceso a la financiación. Por último, ha lamentado las trabas que supone una salida a bolsa en otro país, en la que influyen aspectos como el idioma, la regulación o los impuestos.

El Ejecutivo no oculta su contrariedad por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos para facilitar su entrada en la Bolsa estadounidense y captar más financiación. La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha insistido este jueves en que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) van a estudiar los argumentos esgrimidos por Ferrovial. Así lo ha asegurado durante una entrevista en Onda Cero y que ha publicado Europa Press.

Sobre la posibilidad de que Moncloa pueda modificar la regulación para que Ferrovial pueda cotizar simultáneamente en la Bolsa de Nueva York y en el Ibex, Calviño ha explicado que se "va a analizar" el argumento esgrimido por la empresa y que la CNMV también "está estudiando" el movimiento del grupo constructor. En cualquier caso, la número del Gobierno ha negado cualquier presión para que Ferrovial mantenga su sede en España y, aunque ha dicho que el traslado es una decisión interna de la empresa, ha vuelto a dejar claro que no le gusta este anuncia ya que lo entiende como una "falta de compromiso con España" por parte de "una empresa que le debe tanto a España". Para Calviño se trata de "un gesto que, en mi opinión, es erróneo".

Tampoco cree que las políticas del Gobierno hayan tenido que ver con esta decisión y ha sostenido que la decisión del grupo de trasladar su domicilio social a Países Bajos "no tiene nada que ver con el Gobierno". Además ha insistido en que "a las empresas les ha ido muy bien con este Gobierno". Calviño ha defendido que el Ejecutivo ha desarrollado una política favorable al crecimiento económico y del empleo, una "protección sin precedentes" a las empresas y también frente al impacto de la guerra. "Mi preocupación es que no haya un cambio de Gobierno", ha sentenciado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado en una entrevista en TVE que la decisión de la compañía se debe a la "codicia" y no ha dudado en hablar de "motivación cortoplacista". Qué mala consejera es la codicia a veces", ha ironizado. En su opinión, se basa en la escasa diferencia en la tributación en España de los dividendos obtenidos en terceros países, con respecto a cómo lo hacen en otras regiones. "Este tipo de comportamientos desgraciadamente ocurren y suelen ser contraproducentes desde una perspectiva de medio plazo", ha apuntado Escrivá respecto a lo anterior.

Díaz: Ferrovial Servicios "se salvó con dinero público"

En una línea similar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha reiterado su "total desacuerdo" con el cambio de la sede social de Ferrovial y ha instado a la empresa a que "mantenga los más de 5.000 puestos de trabajo en España". Además se ha mostrado partidaria de que el Gobierno tome cartas en el asunto, a través de la legislación. También le ha afeado, en una entrevista en Cadena Ser, que se haya salvado "con dinero público" a Ferrovial Servicios al acogerse a los ERTE durante la pandemia del coronavirus.

La CEOE defiende a la compañía

Por último, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido respeto para la decisión de Ferrovial y ha recordado que el grupo constructor español se queda "dentro de la Unión Europea y no va a un paraíso fiscal". Además ha recordado que la compañía tiene "el 90% de su negocio fuera de España" y que su intención "conquistar a los inversores de la bolsa americana, donde en estos momentos tienen su expansión básica: en Estados Unidos y Canadá". Unas manifestaciones que ha realizado antes de participar en la jornada Forinvest, que tiene lugar en la Casa Mediterráneo de Alicante.

El PP entiende a Ferrovial

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que es una "mala noticia" para España la decisión de Ferrovial, pero ha dicho que "entiende" que haya empresas que "no aguanten la presión y el maltrato" del Gobierno de Pedro Sánchez, que los ve como "enemigos". Dicho esto, ha indicado que a su partido le "preocupa" que esto sea "antesala" de la marcha de más compañías españolas. En una rueda de prensa en la sede del PP, que recoge Europa Press, Bendodo ha asegurado que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos está consiguiendo que las compañías españolas se vayan al extranjero, lo que "no es una buena noticia".

Bendodo ha indicado que España tiene un Gobierno que "ataca e insulta a las empresas" y ha resaltado que son los empresarios los que crean empleo en el país. "Este Gobierno le ha traído inestabilidad e inseguridad jurídica a las empresas", ha manifestado. En este sentido, ha avisado de que un Ejecutivo "contrario a la libertad de empresa y contrario a que las empresas obtengan beneficios actúa contracorriente". Así, ha criticado la "hostilidad" del Gobierno hacia las empresas, intentando convertirlas en el "villano".

"Las dos partes del Gobierno, la de Podemos y la de Sánchez, considera a la empresa como villanos"

"Las dos partes del Gobierno, la de Podemos y la de Sánchez, considera a la empresa como villanos", ha manifestado, para avisar que eso "tiene consecuencias". Ha dicho que un Gobierno "no puede ver a las empresas como enemigo" y, "algunas aguantan más y otras aguantan menos". "Nos preocupa que esta decisión venga como antesala de algunas más", ha declarado. El coordinador general del PP ha indicado que esto debería llevar al Gobierno "de colisión" de Pedro Sánchez a reflexionar acerca de qué se consigue "atacando" a las empresas españolas porque si se trata de no perder un "puñado de votos en la izquierda, eso no merece la pena".