El Consejero delegado de FTX admite errores y pide disculpas por "cagarla". 

El fundador y consejero delegado de la plataforma de intercambio de activos criptográficos FTX, Samuel Bankman-Fried, ha pedido disculpas por "cagarla", asegurando que concentrará todos sus esfuerzos en restituir a los clientes afectados y subrayando que la firma afectada por los problemas, FTX International, dispone de activos y garantías por un valor superior al de los depósitos de los usuarios. "Lo siento. Eso es lo más grande. La cagué, y debería haberlo hecho mejor", ha reconocido en una serie de tuits, en la que explica que el negocio afectado por las dificultades se limita a FTX International, mientras que FTX US, la plataforma con sede en EEUU, "no se vio afectada", por lo que es 100% líquida y los usuarios pueden realizar sus retiradas completamente.

En este sentido, Bankman-Fried ha sostenido que FTX International cuenta actualmente con activos y garantías con un valor de mercado más alto que el de los depósitos de los clientes, aunque ha apuntado al problema de liquidez de algunos de estos colaterales, "que varía ampliamente, de mucha a muy poca". De este modo ha asegurado que está haciendo todo lo posible para aumentar la liquidez de la plataforma, incluyendo contactos con una serie de actores. "Cada centavo de eso, y de la garantía existente, irá directamente a los usuarios, a menos o hasta que hayamos hecho lo correcto por ellos", ha subrayado. Asimismo, el empresario no ha descartado la posibilidad de que FTX pueda seguir operando en el futuro, aunque ha señalado que en tal caso su primera prioridad será la transparencia. "No estaré cerca si no me quieren", ha añadido.

Binance retrocede en la compra de FTX

La supervivencia de la plataforma ha quedado cuestionada después de que su rival Binance haya dado marcha atrás en su intención de adquirir FTX, después del análisis de las cuentas de esta y ante las potenciales investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses. "Como resultado de la 'due diligence' corporativa, así como de los últimos informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de agencias de EEUU, hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX.com", ha confirmado Binance apenas un día después de haber anunciado un acuerdo para comprar la plataforma.

En un escueto mensaje a través de su perfil de Twitter, el consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, ha lamentado el fracaso de la transacción. "Es un día triste. Lo intentamos, pero...", ha afirmado el directivo. En este sentido, Binance ha explicado que, si bien al principio tenía la esperanza de poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, finalmente ha reconocido que los problemas están fuera de su control o capacidad de ayudar. "Cada vez que falla un actor importante en una industria, los consumidores minoristas sufrirán", ha lamentado la plataforma, que, sin embargo, ha considerado que el ecosistema criptográfico se está volviendo más resistente.

"A medida que se desarrollen marcos regulatorios y la industria continúe evolucionando hacia una mayor descentralización, el ecosistema se fortalecerá", ha subrayado. El pasado martes, la mayor plataforma de negociación de 'criptos' anunciaba su intención de acudir en ayuda de FTX ante los problemas de liquidez de esta plataforma, aunque Changpeng Zhao, ya advertía entonces de que la operación todavía debía superar el proceso de diligencias previas y que Binance podía retirarse en cualquier momento del acuerdo.

Un agujero de 8.000 millones

En una conferencia con inversores previa al desistimiento de Binance, el consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fried, habría cifrado en unos 8.000 millones de dólares (una cifra similar en euros) el agujero de la plataforma, incluyendo la necesidad de alrededor de 4.000 millones de dólares para que la firma pueda mantener su solvencia, según informaron a Bloomberg fuentes conocedoras. Por otro lado, reguladores estadounidenses como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) están investigando si FTX manejó adecuadamente los fondos de los clientes, así como su relación con otras partes del 'criptoimperio' de Bankman-Fried, mientras que funcionarios del Departamento de Justicia también estarían trabajando con los abogados de la SEC, según la agencia.

FTX tiene una lista destacada de patrocinadores como Sequoia Capital, BlackRock, Tiger Global Management y SoftBank Group. En este sentido, la firma Sequoia Capital ha comunicado que ha reducido a cero el valor de su posición en la plataforma de intercambio de 'criptos', subrayando que su exposición a FTX "es limitada". "Estamos en el negocio de tomar riesgos. Algunas inversiones sorprenderán al alza y algunas a la baja (...) En el momento en que invertimos en FTX realizamos unas rigurosas diligencias", ha señalado la firma.