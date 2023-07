Cierra la española Verse tras ser multada por incumplir la regulación antiblanqueo

Tres años después, echa la persiana. Verse, la aplicación de pagos instantáneos en el móvil, dejará de operar el próximo mes de septiembre. La compañía fue adquirida por Block, la fintech creada por el cofundador de Twitter Jack Dorsey, en el año 2020 por algo más de 30 millones de euros. La startup fue multada por no cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Lituania, donde cuenta con la licencia para operar en Europa.

La compañía hizo público este miércoles una comunicación a sus usuarios en la que especificaba que el cierre definitivo tendrá lugar el 13 de septiembre. A partir de esa fecha no se dará acceso a la aplicación. "Tras un exhaustivo proceso de evaluación, no hemos podido identificar una ruta sostenible para Verse que nos permita seguir creciendo y proporcionar a su vez el nivel de servicio e innovación que nuestros clientes esperan y merecen", explican en dicha comunicación. Piden a sus clientes que retiren el dinero que tengan dentro de la plataforma -proceso que se puede alargar durante siete días- antes de esa fecha.

Hay que tener en cuenta que el Banco de Lituania, donde la compañía cuenta con una filial que es dueña de la licencia financiera para operar en Europa, impuso una sanción de 280.000 euros por "violaciones graves y sistemáticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo". El regulador del país dio de margen hasta el próximo 1 de octubre para eliminar todas las deficiencias identificadas en su operativa.

Según expuso en la resolución fechada el pasado mes de marzo, consultada por La Información, Verse Payments Lithuania UAB no cumplió con los requisitos de determinar y verificar la identidad de los clientes y sus beneficiarios. "Las deficiencias de los procedimientos para conocer al cliente no permitieron esclarecer adecuadamente la naturaleza de la relación comercial del cliente; no implementó adecuadamente los requisitos para la identificación simplificada del cliente", apunta.

La 'fintech' cotizada Square, fundada por el creador de Twitter Jack Dorsey y hoy rebautizada como Block, sacó la chequera hace ahora tres años para hacerse con Verse. La empresa había captado más de 40 millones de euros desde su fundación, aunque unos 30 millones inyectados fueron devueltos a varios fondos dos años atrás en un proceso de recapitalización. La compradora anunció que mantendría la independencia de la startup.

Compra de más de 30 millones

La cantidad pagada no se hizo pública por ninguna de las partes. Según confirmaron en su momento fuentes cercanas a la operación a La Información, el precio pagado es inferior a 50 millones de euros y a una valoración de más del doble de la fijada cuando se levantaron 8 millones de euros en una ronda con inversores como Nikesh Arora, el directivo de la NBA David Stern o el empresario Martín Varsavsky. Estaría por tanto en un rango entre 30 y 40 millones. El abono se hizo con acciones. Y el 'rally' vivido por las acciones de la antigua Square en la bolsa estadounidense permitió elevar de manera relevante el dinero recibido por los accionistas.

Verse vivió numerosos cambios desde su fundación. En octubre del año 2017, el consejo de administración decidió apartar de la gestión a los tres fundadores, Borja Rossell, Álex Lopera y Darío Nieuwenhuis. El incumplimiento de los objetivos de crecimiento que se habían marcado era la razón que se esgrimía por parte de los principales socios.

Tras ello, llegó otro equipo directivo nuevo, conformado por varios directivos del sector -entre los que se encontraba el ex responsable del negocio español del neobanco Revolut- y también acabaron saliendo. En la última fase antes de la compra, uno de sus accionistas iniciales y mentor, Bernardo Hernández, acabó asumiendo el rol de manera continuada de consejero delegado. Éste salió hace año y medio de la disciplina de la empresa.