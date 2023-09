Citadel busca genios para convertirse en los becarios mejor pagados del mundo.

El fondo de cobertura Citadel y la empresa de negociación Citadel Securities organizan un codiciado programa de prácticas de verano que dura once semanas, y decir que su acceso es difícil, es quedarse corto. En 2023, sólo se eligieron 300 candidatos de un grupo de 69.000 aspirantes. Sin duda la exigencia para ser uno de los afortunados es altísima y la empresa lo recompensa con un buen salario y grandes experiencias.

Como parte del programa de verano, en el que los becarios cobran 120 dólares la hora (poco más de 111 euros), lo que supone al mes unos 19.200 dólares al mes, o lo que es lo mismo, un salario mensual de más de 17.700 euros. A los seleccionados, aparte de este suculento incentivo, se les ofrecen estancias y comidas de lujo y se les somete a una formación y unas pruebas poco convencionales, según informó Bloomberg.

Además de las simulaciones de operaciones y el trabajo en proyectos con el personal de la empresa, los becarios son evaluados en competencias que no suelen asociarse con el trabajo de un operador. Por un lado, se les evalúa por cómo se comunican con sus superiores durante las comidas de empresa, también realizan ejercicios como aprender a utilizar expresiones faciales adecuadas al comunicarse y a proyectar eficazmente su voz. Además, aprenden a convertir los correos electrónicos excesivamente largos de 163 palabras destinados a sus superiores en otros de menos de 60 palabras.

En estas prácticas no es todo trabajo

Durante los programas de verano de Citadel, los becarios se alojan en hoteles de lujo, como el Fullerton Ocean Park Hotel de Hong Kong, según explica un portavoz de Citadel a Insider. Incluso cenan en restaurantes de élite que no están al alcance de todos los bolsillos.

A pesar de esta magnificiencia, los becarios se encuentran demasiado preocupados por el trabajo como para darse un capricho, de hecho uno de estos afortunados declaró a Bloomberg que preferían almuerzos más ligeros para estar atentos a las simulaciones de operaciones. Estos estudiantes proceden en su mayoría de prestigiosas universidades, y Bloomberg enumeró los doctorados en matemáticas de Stanford y los premios de las Olimpiadas Matemáticas como algunos de sus logros en sus etapas educativas.

Pero unos buenos conocimientos de aritmética no son más que la base, declaró a la revista Kristina Martinez, Directora General de Recursos Humanos de Citadel en APAC. La compañía busca alguien académicamente competente, pero que si "no ha hecho nada más allá y no ha demostrado realmente entusiasmo por algo" tiene pocas probabilidades de prosperar en su carrera en la firma, afirma Martínez.

Estos esfuerzos de Citadel con los que hace todo lo posible por atraer este talento es porque compite por estos aspirantes de tú a tú con los gigantes tecnológicos Amazon y Meta. De hecho, la principal diferencia se encuentra en los salarios. Los becarios de Amazon cobran 7.809 dólares de media al mes en 2023, mientras que los de Meta se llevaron a casa una media de 8.160 dólares, según datos de Glassdoor. Ambos dos conglomerados tienen suficientes motivos para quedarse con el talento a pesar de tener sueldos más bajos.

Ken Griffin, propietario mayoritario de Citadel y Citadel Securities, tiene una fortuna de 37.000 millones de dólares (unos 34.230 millones euros), según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Citadel obtuvo sus mejores resultados hasta la fecha en 2022, cuando ingresó unos 28.000 millones de dólares, mientras que el creador de mercado Citadel Securities obtuvo unos ingresos de 7.500 millones de dólares.