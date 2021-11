Cinco claves de la opa sobre Garanti que ha lanzado el BBVA por 2.249 millones

El BBVA ha cerrado el círculo ahora que se han cumplido once años desde su primera inversión en Garanti, el segundo banco privado más grande de Turquía, y reinvierte así una parte del colchón de capital que obtuvo en junio, tras la venta de su filial en Estados Unidos. Durante el día de ayer, las acciones reaccionaron con caídas ante la incertidumbre que genera la situación económica en el país y las continuas ingerencias de su presidente Recept Tayyip Erdogan en la política monetaria. El motivo no es baladí: la entidad de Carlos Torres anunció a primera hora del lunes que lanzaba una oferta sobre el 50,15% del capital que aún no posee de su filial turca. Veamos a continuación, algunas de las claves de dicha operación.

Qué es Garanti

Pero antes de nada... ¿Qué es exactamente Garanti y cuál es su relevancia? Fundado en abril de 1946, Garanti BBVA se ha consolidado como el segundo banco privado más grande de Turquía. Se trata de un grupo de servicios financieros integrados que opera en todos los segmentos del sector bancario, incluidos corporativos, comerciales, pymes, sistemas de pago, banca minorista, privada y de inversión, junto con sus filiales en seguros de vida y pensiones, leasing, factoring, etc.

Cuenta con más de 930 sucursales nacionales y seis sucursales en Chipre, una en Luxemburgo, otra en Malta; tres oficinas internacionales de representación en Londres, Düsseldorf y Shanghäi. A esto hay que añadir, los hasta 3500 cajeros automáticos con los que cuenta.

El papel del BBVA en la entidad turca cuenta con tres momentos clave. El primero, en 2011, cuando el banco español adquiere el 49,85% de las acciones de Garanti. El segundo, en 2017, cuando el BBVA se convierte en el socio mayoritario con casi el 50% de las participaciones. Y, por último, en 2019, cuando la compañía pasó a llamarse Garanti BBVA.

Hasta 2.249 millones de euros

La opa sobre Garanti se ha lanzado a un precio de 12,2 liras turcas por cada título de la entidad, lo que eleva la oferta a un máximo de 25.697 millones de liras turcas (alrededor de 2.249 millones de euros al cambio actual). La entidad turca aporta actualmente el 15% del total de las ganancias al grupo y se situó hace unas semanas como la opción más clara entre las que analizaba el banco del Ibex 35 para reinvertir una parte de los 9.700 millones de euros que ingresará por la venta de BBVA USA, como avanzó 'La Información', y tras enfriarse las posibilidades de una fusión nacional con el Banco Sabadell.

Se dirige a 2.106.300.000 acciones

La entidad vasca ha explicado que la opa, que se lanzará en cuanto reciba las autorizaciones regulatorias necesarias, se dirige a 2.106.300.000 acciones, representativas de ese 50,15 % del capital social del banco. El precio de la opa, representa una prima del 15% en relación con el precio de cierre de las acciones de Garanti el pasado 12 de noviembre, cuando despidieron la sesión a 10,58 liras turcas. También supone una prima del 34% con respecto al precio medio ponderado de los seis meses anteriores a la fecha de esta comunicación (9,12 liras turcas); y del 24% respecto del precio medio ponderado de los treinta días hábiles anteriores a la fecha de esta información (9,83 liras turcas).

El impacto de la operación

El BBVA calcula que la operación tendrá un impacto máximo de menos de 46 puntos básicos en el ratio Common Equity Tier 1 ("fully loaded" o ratio de capital de máxima calidad). Prevé además que eleve en un 13,7% el beneficio por acción de cara al próximo ejercicio, y de alrededor del 2,3% en su valor contable tangible por acción, siempre que todos los accionistas de Garanti acudieran finalmente la opa.

¿Por qué Garanti?

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha incidido en que Turquía es un mercado estratégico para la entidad, de forma que esta es "una operación de enorme valor" para los accionistas del banco, "con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado, por el tratamiento actual de los minoritarios. Además, supone una oportunidad para que los accionistas de Garanti BBVA puedan vender sus acciones a un precio atractivo", apunta en un vídeo que la entidad ha hecho público en su página web. El directivo considera que, pese a la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, la filial turca tiene un gran potencial, al ser un país con más de 80 millones de habitantes, con una población joven y perspectivas económicas positiva.