CNMC autoriza a Apple a revisar datos secretos sobre los precios de Amazon

La evolución de los precios es un secreto bien guardado en gigantes del comercio electrónico como Amazon. Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autoriza a Apple a acceder a todos esos datos entre los años 2017 y 2020. Lo hace en el marco del expediente sancionador abierto contra ambas c0mpañías por presuntamente haber alcanzado un pacto anticompetitivo en la venta a través de la tienda online del gigante estadounidense. Esto ha implicado casi seis meses de tramitaciones, lo que previsiblemente retrasará el dictamen definitivo del organismo presidido por Cani Fernández.

El expediente se abrió en julio de 2021. Un año más tarde, a comienzos del pasado agosto, Apple presentó alegaciones reclamando la adopción "con carácter de urgencia" de una serie de medidas excepcionales, según queda reflejado en la resolución consultada por La Información. La primera era el acceso completo a toda la información utilizada por la CNMC para la supuesta prueba de la existencia de actuaciones anticompetitivas. La segunda era crear una sala de datos (o 'data room' en inglés) con toda la información confidencial utilizada por la Dirección de la Competencia para replicar el análisis económico incluyendo el estudio de precios de los productos vendidos en la tienda de Amazon.

La Dirección de Competencia denegó la solicitud de Apple del acceso a los datos. Apple recurrió ante la Sala de Competencia del Consejo. Amazon, que lógicamente tenía condición de interesado, envió un escrito el pasado mes de noviembre alegando que no se oponía abrir las puertas a los asesores externos del fabricante del iPhone de esa 'sala' de información confidencial. Este movimiento por parte del gigante del comercio electrónico fue clave, pues la Dirección de la Competencia cambió de criterio y no se opuso a que se ejecutara esta medida "con carácter excepcional". En la reunión del pasado 30 de noviembre, el Consejo de la CNMC falló a favor.

Esta resolución permite a Apple entrar a esas bases de datos, que en muchos casos son 'secretas' y así se mantienen en la mayoría de los expedientes sancionadores. Apple tenía de plazo hasta la semana pasada para acceder a la información, en la forma y con las condiciones que determinaran la dirección de Competencia, y presentar alegaciones complementarias al pliego de hechos formalizado por la CNMC. Éste es el relato que, según los indicios e información del organismo regulador, sirve como base para la acusación de esas prácticas anticompetitivas.

Este es el primer gran frente abierto por la CNMC contra las grandes compañías tecnológicas pese a su fuerte crecimiento en los últimos años

El proceso se retrotraería al momento en el que Apple estudia ese pliego de acusaciones por parte de la Comisión. Esto hace que el proceso se vaya a alargar más allá de los dieciocho meses tasados por la normativa desde que arranca el expediente y hay un pronunciamiento definitivo. Estos se cumplirían a finales de este mes de diciembre. Por tanto, habrá un dictamen oficial definitivo durante el año 2023. Lo lógico sería que se cerrara completamente en los primeros meses del ejercicio. Eso sí, ese no será el final, pues puede haber recursos ante la Audiencia Nacional y, posteriormente, el Tribunal Supremo.

Primer expediente 'tech'

No se ha hecho pública mucha información sobre el expediente sancionador inicial de la CNMC a las dos compañías. Sólo se hizo un comunicado oficial pero no se enseñó la resolución por la que se arrancaba su tramitación. En esa información publicada en 2021 se precisaba que había tenido acceso a determinada información de la que se podía deducir la existencia de "indicios racionales" de la comisión de una infracción de la Ley de Defensa de la competencia. En teoría habría un pacto no oficial de ambos para restringir la venta minorista de productos de Apple por terceras empresas. También estaba destinado a limitar determinada publicidad de productos rivales de la propia Apple. Como aún no hay tipificación de las infracciones, no es posible determinar la cuantía de las potenciales sanciones, que podrían ir desde el 1% al 10% de la facturación durante el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la multa.

Esta que se dirime ahora es la primera gran batalla que libra la Comisión contra los gigantes tecnológicos estadounidenses. Durante años, Apple, Amazon y compañía se han salvado de sanciones relevantes, pese a sus posiciones crecientes en sectores como los servicios digitales o la propia publicidad. Otras autoridades homólogas en mercados como el francés, el alemán o el italiano han ido imponiendo una serie de multas millonarias al margen de los diferentes casos abiertos en Bruselas. Italia, por ejemplo, multó hace justo un año con 1.100 millones de euros a Amazon por abusar de su posición. Ha habido más casos.

Justo el pasado 2021, la CNMC tumbó dos denuncias presentadas contra Google por supuestas prácticas anticompetitivas. En una de ellas descartaba que el acuerdo entre el buscador y la plataforma de reservas de restaurantes El Tenedor represente una discriminación frente a compañías de restauración particulares. En otra, la más reciente, aseguró que el gigante no abusó de su posición en un caso de retirada de anuncios de una empresa de servicio técnico no oficial. En esta última sí que admitió en su documento el dominio de la multinacional en el mercado de la publicidad. En cuanto al expediente abierto a Amazon por su negocio de telecomunicaciones 'Connect', este se saldó con una multa muy pequeña de apenas 14.400 euros.