La CNMC investiga la concentración del negocio asegurador de Bankia y Caixa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tomado cartas en uno de los asuntos más espinosos de la fusión de Bankia y CaixaBank: la integración de sus negocios de seguros. La ruptura de la alianza entre Bankia y Mapfre en este área fue uno de los primer escollos en el proceso de absorción de la entidad nacionalizada por el banco catalán. Hace unos días, el organismo que preside Cani Fernández ha movido ficha frente a un nuevo obstáculo, esta vez, en relación a un posible incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia en el marco de la fusión.

El supervisor ha abierto un expediente para investigar si la toma de control exclusivo de Bankia Mapfre Vida, S.A. por parte de la entidad que preside Gonzalo Gortázar cumple con los parámetros recogidos en la citada ley. La CNMC dio entrada a la notificación relativa a este procedimiento hace una semana, el miércoles 25 de agosto. La Sala de Competencia inició este proceso a raíz del choque frontal de la operación con uno de los artículos recogidos en la citada norma.

La Ley 15/2007, de 3 de julio capacita a la CNMC para activar su maquinaria de control ante concentraciones económicas cuando se produzca al menos uno de las dos escenarios incluidos en el artículo 8. En este caso, fue la concurrencia de ambas circunstancias lo que activó las alarmas del supervisor. La norma habilita a Competencia a actuar cuando, en el último año fiscal, la suma del volumen de negocio en territorio nacional de las firmas afectadas Bankia Mapfre Vida y CaixaBank) supere los 240 millones de euros y este indicador se sitúe, al menos, en los 60 millones por separado.

Solo VidaCaixa, el negocio asegurador del banco catalán, registró ingresos de explotación por valor de más de 871 millones de euros y un beneficio neto de casi 888 millones en 2020. Al cierre de 2020, el conjunto de CaixaBank logró un volumen de negocio (créditos más recursos) de 659.332 millones. Por su parte, Bankia Mapfre Vida registró una cifra total de ingresos de 606 millones de euros el pasado ejercicio y un resultado neto de 102 millones. En cualquier caso, ambas compañías superaron el umbral de notificación del organismo supervisor.

La segunda circunstancia que recoge la ley da margen a Competencia para actuar siempre que, como consecuencia de la operación de concentración, "se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30% del mercado relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo". El pasado ejercicio, VidaCaixa, firma que lidera el ranking nacional por volumen de primas, logró una cuota de mercado del 30% en el apartado de seguros de vida, precisamente, la rama de negocio de la absorbida que adquirirá la entidad catalana tras el 'divorcio' definitivo con Mapfre.

Las negociaciones respecto a la separación de Bankia y Mapfre, que pondrá fin a una relación de cooperación que data de 1998, avanzan a medio gas. Las dos compañías arrancaron las conversaciones una vez materializada la fusión, el pasado 26 de marzo. Fernando Mata, director financiero de Mapfre, trasladó el pasado abril que la intención de ambas firmas era alcanzar un acuerdo antes de final de año. Pero el retraso en la búsqueda de un experto independiente que llevase a cabo una valoración de los negocios compartidos entre los dos aliados históricos, ha dilatado el calendario.

Por su parte, Mapfre ha empezado a moverse por su cuenta. El gigante asegurador que preside Antonio Huertas comunicó que destinaría los ingresos obtenidos por la venta para financiar el crecimiento en el área de bancaseguros y en el negocio digital en los mercados 'core'. No lo hará solo. Mapfre ha constituido recientemente una sociedad participada a partes iguales (33%) con Aegon y Santander. En paralelo, mientras las negociaciones de la primera con Bankia no lleguen a buen puerto, Caixabank tiene las manos atadas pues, hasta que la cuestión no se resuelva, el banco tiene prohibido ofrecer seguros procedentes de la fusionada en sus oficinas.