Mapfre deja atrás a Bankia y blinda su filial junto a Santander con 18 millones

Nueva ampliación de capital en Santander Mapfre Seguros. La alianza entre el banco presidido por Ana Botín y la aseguradora capitaneada por Antonio Huertas acaba de recibir una aportación de fondos de 9,5 millones de euros, que se suman a los 8,5 millones de euros que percibió a mediados del pasado mes de febrero. La filial de bancaseguros suma así un capital social superior a los 40 millones de euros, prácticamente el doble del que contaba hace cinco meses. Estas inyecciones se han acelerado paralelamente al inicio de las negociaciones entre Mapfre y CaixaBank para llegar a un acuerdo sobre su 'divorcio' con Bankia, con la que mantenía una de las relaciones más longevas del mercado español.

Santander Mapfre Seguros se creó en 2019 con el capital mínimo exigido y posteriormente se han ido realizando varias ampliaciones. Ese año se hizo la primera, en 2020 se acometió otra y, en 2021, el impulso se ha acelerado con dos nuevas aportaciones de fondos. La última inyección se ha decidido llevar a cabo ante el fuerte crecimiento experimentado por la filial, así como por las importantes inversiones realizadas en los últimos meses y el desarrollo de nuevos ramos de negocio, según explican fuentes de las compañías.

A través de esta alianza se distribuyen seguros de automóviles, multirriesgo comercio, multirriesgo pymes y seguros de responsabilidad civil. Desde principios de este verano también se comercializa un ciberseguro con protección de datos para autónomos y pymes que facturen hasta 10 millones de euros al año. Los últimos datos disponibles desvelan que en apenas dos años han alcanzado las 100.000 pólizas contratadas.

Mapfre quiere 'jugárselo' todo reforzando el enlace con su socio estratégico Banco Santander.

El año pasado acordaron extender el acuerdo en Portugal, donde se distribuye en las oficinas de Santander Totta los seguros de no vida de Mapfre. Las relaciones corporativas no han dejado de estrecharse e incluso se encuentran estudiando la posibilidad de implementar acuerdos similares en otros mercados. Pero esta relación va más allá. En abril de este año dieron otro paso en virtud del cual la aseguradora puede ofrecer productos y servicios del banco a través de sus 3.000 oficinas. Cada punto de venta de Mapfre tiene asignada una oficina tutora de Banco Santander, que cuenta con el apoyo de los equipos de gestión remota de ventas digitales y el soporte de responsables territoriales.

De este modo, mientras batalla en un complejo proceso por la indemnización que derivará de desunir los lazos con Bankia ante un cambio de control en el grupo financiero, Huertas ha decidido 'jugárselo' todo reforzando el enlace con su socio estratégico Banco Santander. El presidente de Mapfre ha dicho en varias ocasiones que la pérdida de la red de Bankia tiene un impacto "irrelevante" en sus cifras y que apenas resulta un perjuicio "en términos emocionales" porque las relaciones se iniciaron en 1998, desde la extinta Caja Madrid. En sus últimas cuentas semestrales, el grupo asegura que la salida de Bankia Mapfre Vida del perímetro de consolidación del grupo, asumiendo el mantenimiento de los fondos propios admisibles, mejorará su posición de solvencia en cuatro puntos porcentuales.

Siguiendo la hoja de ruta que establece el contrato, Mapfre y CaixaBank han seleccionado ya a un experto independiente para realizar la valoración de los activos, aunque con retraso. Estaba previsto que la ruptura estuviera resuelta en el segundo semestre de este año. Ahora simplemente se estima que llegará "en algún momento de 2021". Se da la circunstancia de que mientras esta desavenencia no se resuelva, CaixaBank no puede extender la red de sus seguros a las oficinas de Bankia, por lo que esta lentitud no le estaría permitiendo comercializar a toda potencia al grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

La indemnización debe obtenerse a precio de mercado y se sumará la penalización contractual establecida. Esto supone que CaixaBank tendrá que pagar la totalidad del valor de los negocios -cuyo análisis está realizando el experto independiente- más una prima del 20%. En todo caso, ambas compañías tienen la intención de acercar posturas y finalmente llegar a un acuerdo, con el fin de evitar un litigio como el que protagonizó Bankia con la alianza de bancaseguros que heredó de Bancaja con Aviva. El fin de este conflicto costó 608 millones de euros.