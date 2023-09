La CNMC allana el camino a Ouigo para llevar sus trenes a Valladolid a Segovia

La CNMC da luz verde a los planes de Ouigo para llevar sus trenes hasta Valladolid y Segovia. Competencia ha estimado la solicitud presentada por la operadora francesa de bajo coste para que el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, le adjudique capacidad en la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid y pueda circular por la misma. Esta solicitud queda pendiente de que Ouigo demuestre que la llegada de estos nuevos servicios no afectarán a las cuentas de los servicios de media distancia subvencionados por el Estado que presta Renfe.

Las intenciones de Ouigo pasan por extender hasta Valladolid los servicios que actualmente unen Alicante y Madrid, tratando de lograr un mayor aprovechamiento de su flota, compuesta por 14 trenes y que se extenderá a 16 el año que viene. De esta forma, la nueva ruta contará con dos servicios diarios por sentido con parada en Segovia, que estarán ligados a los horarios que actualmente tiene en su ruta hacia el Mediterráneo.

Para ello, el pasado 21 de mayo elevó a Adif y a la CNMC una propuesta para extender sus servicios comerciales, en virtud del proceso de liberalización del sector vigente en España. La resolución de Competencia obliga a Adif a adjudicarle capacidad —surcos horarios para que sus trenes puedan circular— antes del 10 de octubre. Sin embargo, Adif respondió que no podía conceder nada hasta que la CNMC no concluyese la prueba de reequilibrio económico. La respuesta no gustó a Ouigo, que recurrió ante el organismo supervisor.

Esta prueba establece que los servicios comerciales en trayectos que coincidan con rutas catalogadas como "obligación de servicio público" no deben afectar a más del 1% de los ingresos que recibe el operador que los gestiona actualmente, en este caso Renfe. Las últimas cuentas de la empresa pública resaltan que los ingresos derivados de estos servicios OSP ascendieron a 552 millones de euros, por lo que el perjuicio sobre las ventas de Renfe debería ser superior a 5,5 millones al año.

Ouigo, en su solicitud, alegaba que sus intenciones pasan por "generar una nueva demanda, adicional a la que existe actualmente". Para ello, se ha comprometido a no proponer abonos o títulos multiviaje a sus clientes: "No estimamos que los pasajeros que hacen este trayecto diariamente o regularmente podrán sustituir los servicios actuales bajo OSP con los servicios de Ouigo", alegaban.

La 'low cost' presentó una solicitud de autorización provisional antes de que se realizase esta prueba de reequilibrio económico, defendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones de su material rodante, certificar a sus maquinistas y planificar el lanzamiento comercial de los servicios. Lo hizo, según Renfe, incumpliendo los plazos, que establecen la necesidad de pedir estos nuevos servicios 18 meses antes del comienzo de operaciones. Adif también criticó la falta de coordinación con la operadora en sus alegaciones.

Todas ellas han sido desestimadas por la CNMC al considerar que los beneficios para los usuarios del corredor superarán los posibles perjuicios que supondría la reprogramación de servicios en caso de que la prueba de reequilibrio económico acabe resultando desfavorable.