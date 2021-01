La elección del consejo de RTVE queda varada un semestre más en el Congreso

"No va a ser inminente. Nos va a llevar varios meses. Incluso dudo mucho que se solucione en este semestre". Esta es la valoración que hace un miembro de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE sobre el proceso para elegir al nuevo Consejo de Administración, que comenzó la pasada semana con las primeras comparecencias de los candidatos a formar parte del mismo. Y no es el único. Otras fuentes inmersas en el procedimiento consultadas por La Información aseguran que los tiempos aún son una incógnita. Lo que supondrá que aún haya que esperar para conocer a la que será la nueva dirección de la corporación de radiotelevisión pública. Que lleva con una cúpula provisional desde hace más de dos años.

El largo proceso para elegir a una nueva dirección para la empresa audiovisual propiedad del Estado empezó a ver la luz con el comienzo del nuevo año, después de que en diciembre la Mesa del Congreso autorizara el comienzo de las intervenciones de los 94 profesionales que presentaron una propuesta para liderar RTVE o con la idea de formar parte de su Consejo de Administración. Las comparecencias celebradas hasta ahora han transcurrido con normalidad, con los diputados pudiendo exponer su opinión sobre los proyectos de quienes han pasado el corte final para formar parte del concurso, mientras que estos últimos han defendido sus candidaturas según lo previsto. Lo que ha sido un "alivio", señalan algunos de ellos en conversación con este medio. Aunque ahora vuelvan a una etapa de incertidumbre porque no saben cuándo se les volverá a llamar.

Según las normas iniciales que fueron acordadas por el órgano de gobierno de la institución que preside Meritxell Batet, el Congreso tendrá que elegir a seis de los 94 candidatos y el Senado a los cuatro restantes. El requisito imprescindible es que sean elegidos bajo criterios de paridad. Todos los seleccionados tendrán que contar con una confianza de dos tercios en ambas cámaras. Si en la primera votación no alcanzaran ese respaldo, en una segunda les bastaría con ser apoyados por la mayoría absoluta de los hemiciclos. Esas 10 personas conformarían el primer Consejo de Administración elegido por concurso público de la historia de RTVE. De esta decena de elegidos saldrá el presidente, cuyo nombramiento corresponde a la cámara baja. Lo que dotaría a la corporación de su primera cúpula estable. Algo que no ocurre desde la etapa de Leopoldo González-Echenique, que fue a quien sucedió la actual administradora provisional, Rosa María Mateo.

Pero aunque tras más de dos años espera se haya activado la maquinaria parlamentaria, esto no se va a traducir en que se vaya a elegir a los 10 miembros necesarios y a un presidente de manera inmediata, como señalan las fuentes consultadas por esta redacción. Algo motivado por la inexperiencia de todos los que forman parte del proceso, ya que es la primera vez que se realiza un concurso público de este tipo. A lo que se suma que no se haya diseñado un calendario claro que garantice los avances en una fecha determinada. Dos ingredientes que, sumados a los problemas por la falta de entendimiento político entre los grupos parlamentarios, son claves para entender por qué hay quien es pesimista y no ve claro que en el primer semestre de 2021 todo quede resuelto.

Entre los problemas que impiden que todo prosiga de una forma más dinámica está el que aún no esté claro cómo se regulará la designación de los cuatro miembros que le corresponde elegir al Senado. Los candidatos consultados aseguran que no saben aún si tendrán que repetir la exposición para la que se les ha convocado en el Congreso durante otra sesión. Pero el problema es que hay diputados y senadores que tampoco están seguros de si bastará con la defensa del proyecto que ya se está llevando a cabo o si se exigirá a los aspirantes que lo hagan por segunda vez, en este caso en la Cámara Alta. Algo que no aclaran fuentes del Congreso, que aseguran que tras las comparecencias se podría llevar al Pleno el proceso para votar las candidaturas.

Falta el acuerdo de los partidos

Esos plazos están a expensas del acuerdo político sobre los preferidos para formar parte del Consejo de Administración. El requisito de que los diez elegidos deban tener el respaldo de los 2/3 de las cámaras implica que sea necesario que hasta 233 diputados y 176 senadores se pongan de acuerdo para seleccionar a los seis y cuatro aspirantes que respectivamente les corresponden. En el caso del Gobierno central, las mayorías que consiguió para la investidura de Pedro Sánchez (167 votos a favor) o para los Presupuestos (188 apoyos) son insuficientes. La vía más lógica es que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, que suma 135 votos, pacte con el PP, que con sus 88 diputados permitiría contar con escaños de sobra. Aunque precisarían del respaldo del PNV y de otras fuerzas para llegar al mínimo. La otra opción es renunciar al primer intento y esperar al segundo, que sería 15 días después y en el que sería suficiente con la mayoría absoluta.

Los candidatos contactados por este diario y que han comparecido señalan que se han quedado tranquilos tras haber podido realizar su exposición. Ahora, como señalan, solo les queda esperar, ya que admiten que desconocen si les volverán a llamar o si directamente tendrán que esperar a saber si pasan el corte y entran en el Consejo de RTVE. Una empresa pública que pasa por apuros económicos tras la crisis del coronavirus. Y para la que ya no hay grandes favoritos para encabezarla a través de la presidencia tras el fallecimiento de Alicia García Montano, cuyo proyecto fue el más valorado por el Comité de Expertos que seleccionó a los candidatos.