El consejo de Unicaja da banderazo de salida al nuevo banco tras la integración

El consejo de administración de Unicaja Banco se reúne de manera extraordinaria a primera hora de la mañana de este lunes para dar cuenta del éxito de la integración informática. De forma posterior al cónclave, la cúpula de la entidad transmitirá el resultado al resto de los equipos, según ha podido saber La Información. Por el momento no se habrían detectado problemas relevantes, por lo que se subrayará el éxito de la fusión tecnológica, el último paso y el más delicado de toda operación de consolidación con el que se firma la extinción de Liberbank.

Unicaja Banco ha ejecutado la migración de todos los datos informáticos de Liberbank a la plataforma común este fin de semana -del 20 al 22 de mayo-, tal y como adelantó este periódico. De este modo, se ha producido ya el vuelco de datos al terminal financiero de Unicaja denominado 'Neos' tras varias intensas semanas en las que la plantilla ha recibido sesiones presenciales de formación con las que debían aprender a abrir cuentas, operar con fondos de inversión y realizar otras transacciones comerciales típicas.

La integración tecnológica marca un momento fundamental en todo proceso de fusión bancaria, puesto que supone unir bajo un único sistema toda la información comercial de los clientes y los canales operativos de las entidades. Los preparativos son un asunto primordial, puesto que un error puede desencadenar problemas de acceso para los usuarios. Este escenario podría verse empeorado por los intentos de fraude y ciberataques en caso de ruptura de la red. Un precedente con poca suerte fue el de Banco Sabadell con su filial británica TSB, cuyo equipo se precipitó incurriendo en numerosos desaciertos y desencadenando una crisis de confianza (y un agujero en sus cuentas).

A partir de este lunes, día 23, los clientes ya pueden seguir usando Bizum, configurar sus tarjetas para continuar pagando con el móvil y firmar sus operaciones como hasta ahora. Los usuarios que tenían cuentas de Liberbank verán que el IBAN/CCC de sus productos ha cambiado, adaptándose al código de entidad y oficina de Unicaja Banco. La entidad se ha encargado de modificar los recibos domiciliados, por lo que los clientes no tendrán que hacer ninguna gestión en este sentido.

Las condiciones contractuales de los productos y servicios que estos clientes tienen contratados no cambiarán y se mantendrán vigentes las condiciones y requisitos del actual programa de exención de comisiones. En cuanto a las tarjetas de Liberbank, seguirán funcionando hasta que caduquen, por lo que el cliente no deberá cambiarlas. No obstante, si las tenía registradas para pagar con su móvil Android, será necesario que vuelva a registrarlas en la app de Unicaja Banco cuando finalice la integración. En el caso de utilizar un dispositivo iOS, no hace falta volver a registrar las tarjetas. Los clientes de Liberank tienen ya a su disposición toda la red de cajeros automáticos procedente de ambos orígenes, en la que podrán realizar todas las gestiones de carácter presencial.