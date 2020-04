BoA y Goldman Sachs caen en bolsa tras disparar sus provisiones por la Covid-19

La temporada de resultados del sector financiero continúa con paso firme. El martes rindieron cuentas JP Morgan y Wells Fargo que presentaron caídas de beneficios debido a las provisiones realizadas por el Covid-19, lo que no evitó que subieran en bolsa, pero Bank of America no ha podido continuar dicha marcha del sector este miércoles puesto que ha rendido cuentas y cae alrededor de un 3% antes de la apertura del mercado estadounidense. Goldman Sachs, que también ha presentado sus cuentas se deja también otro 1,9% en el mercado 'fuera de hora'.

Bank of America ha registrado un beneficio neto atribuible de 3.541 millones de dólares (3.247 millones de euros) en el primer trimestre de 2020, lo que representa un descenso del 48,4% en comparación con el resultado obtenido por la entidad en el mismo periodo del año anterior, después de que el banco multiplicase por más de cuatro su colchón de cara a posibles impagos de crédito por la crisis del coronavirus. Prácticamente en la misma medida descienden las ganancias de Goldman Sachs en ese periodo. Con la Covid-19 convertida ya en pandemia, la entidad ha obtenido un beneficio neto atribuido de 1.123 millones de dólares (1.028 millones de euros) hasta marzo.

Las dos entidades se han visto obligadas a elevar notablemente sus provisiones por riesgo crediticio. Las de Bank of America alcanzaron en el primer trimestre un total de 4.761 millones de dólares (4.365 millones de euros), un 370% más que los 1.013 millones de dólares (929 millones de euros) reservados para este fin en los tres primeros meses de 2019. Mientras que Goldman se vio obligado a elevarlas un 318% respecto al primer trimestre de 2019, hasta contabilizar 937 millones de dólares (858 millones de euros).

En lo que respecta a la cifra de negocio neta de BoA entre enero y marzo de 2020 se mantuvo estable en 22.767 millones de dólares (20.872 millones de euros), incluyendo un descenso del 2% en los ingresos por intereses netos, hasta 12.130 millones de dólares (11.120 millones de euros), mientras que facturó por otros conceptos 10.637 millones de dólares (9.752 millones de euros), una cifra similar a la del mismo periodo del año 2019.

Fortaleza de balances

"Nuestros resultados reflejan la fortaleza de nuestro balance, la diversidad de nuestros ingresos y la resiliencia de nuestros colegas para servir a los clientes en todo el mundo", declaró el presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, quien destacó los beneficios contabilizados en el primer trimestre, a pesar del incremento del colchón de capital de la entidad, que ha cerrado el periodo con más liquidez de la que comenzó el trimestre.

Un mensaje muy similar lanza David Solomon, CEO de Goldman, quien asegura que su "resultado trimestral se vio inevitablemente afectado por la distorsión económica", si bien confía en que una vez "arraiguen" las medidas de contención implementadas por las autoridades para contener la pandemia "la entidad estará bien posicionada para ayudar a la recuperación de sus clientes y comunidades".

Los ingresos netos de la entidad capitaneada por Solomon sumaron 8.743 millones de dólares (8.008 millones de euros), un 0,7% menos que un año antes, a pesar de al subida del 25% de su negocio de banca de inversión y del 27,8% en el segmento de mercados, así como del 21,5% en el área de consumo y patrimonio. Sin embargo, la actividad en gestión de activos sufrió un sensible deterioro, registrando un saldo negativo de 96 millones de dólares (81 de euros), frente a los ingresos de 1.793 millones de dólares (1.642 de euros) del mismo periodo de 2019. El consejo de administración de Goldman Sachs declaró este martes el reparto de un dividendo de 1,25 dólares por acción, que será abonado el próximo 29 de junio.