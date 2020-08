El Corte Inglés retira su campaña de 'vuelta al cole' por una foto confusa

Solo duró 24 horas. El Corte Ingles ha tomado la decisión de retirar su tradicional campaña dedicada a promocionar sus artículos para la 'vuelta al cole' este martes. La compañía ha explicado que "ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de Vuelta al Cole, hemos decidido retirarla de la campaña. En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido", a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

En la campaña aparecía la foto de una silla y unas piernas colgando, algo que varios internautas asociaron con la imagen de un ahorcamiento. La interpretación de la imagen causó tal revuelo que los almacenes se convirtieron en tendencia de Twitter.

He tenido que entrar en la web para verificar que no era fake. Creo que no se han dado cuenta de la interpretación de la imagen... pic.twitter.com/d1UhDxht65 — TodoJingles (@TodoJingles) August 10, 2020

La compañía ha hecho una fuerte apuesta por la campaña para tratar de recuperar las ventas perdidas durante el 'parón' provocado por la pandemia, que se corresponde con los constantes llamados a la presencialidad por parte de las autoridades del sector educativo. El gigante publicó en su página oficial varios descuentos en artículos de ropa, calzado y papelería, y varias opciones de financiación para las compras de los pequeños.

Algunos profesores han utilizado la campaña como un referente para llamar la atención sobre la inseguridad que representa la vuelta a las aulas en el contexto actual. Este año los docentes no han tenido vacaciones. De marzo a junio tuvieron que acelerar hacia una Educación a distancia. La evolución de la pandemia no ha dado tregua y septiembre toca a la puerta, pero las plantillas aún no tienen instrucciones claras. El Gobierno central ha apalabrado 2.000 millones para blindar las aulas el próximo mes en unas CCAA que harán uso de la partida sin condiciones. Son muchas autoridades regionales las que no han elaborado planes de contingencia y le han pasado la pelota a los directores de los centros. El apremio del virus, la perplejidad e ira de los padres y la crispación de los profesores se han convertido en una olla a presión que ya ha llevado a varias direcciones a presentar su dimisión.

Esta no es la primera vez que El Corte Inglés se ha visto envuelto en este tipo de polémicas. Facua denunció en 2019 a los almacenes por un anuncio "machista". Se trató de una cuña para el día de la madre en que aparecía una mujer junto al texto "97% entregada. 3% egoísmo. 0% quejas. 100% madre".