Cristiano se alía con Pestana y lanza un complejo de apartamentos en Madeira.

El astro portugués Cristiano Ronaldo volverá a aliarse de nuevo con el grupo Pestana, con quien ya posee una cadena conjunta de hoteles, para lanzar un complejo formado por 88 apartamentos en su tierra natal, la isla lusa de Madeira.

El proyecto contará con una inversión de 50 millones de euros y estará ubicado en un terreno que el futbolista tiene en Playa Formosa, en Funchal, según desveló el presidente del grupo hotelero, Dionísio Pestana, en una entrevista con el diario luso Jornal de Negócios.

El complejo se lanzará bajo la marca Pestana Residences CR7, propiedad al 50% entre el jugador y el grupo hotelero, y no se descarta que pueda traspasar fronteras y apostar por proyectos similares fuera de Portugal, según el empresario.

Cristiano Ronaldo y el grupo Pestana cuentan actualmente con cinco hoteles bajo su marca conjunta, situados en Lisboa, Madeira, Madrid, Nueva York y Marrakech. La marca Pestana CR7 tiene planes para abrir otros dos hoteles en París y Manchester.

CR7, el embajador por excelencia de Portugal

A sus 37 años, Cristiano es un fenómeno de alcance planetario tanto dentro como fuera del césped. Es innegable que Cristiano "es simplemente la marca portuguesa más conocida en el mundo", dice a EFE Daniel Sá, director ejecutivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing (IPAM).

"Nos tomaría tener marcas de vino, calzado, textil (...) que tuvieran esta fuerza. No lo tenemos, nunca lo hemos tenido y no creo que lo vayamos a tener", afirma. Sá, que sigue la evolución de la marca del ex jugador del Real Madrid desde hace 15 años, estima que su valor ronda los 200 millones de euros.

Con su "alcance global" y una "presencia en las redes sociales que nadie más tiene en el mundo", Cristiano "influye positivamente en la imagen de Portugal". Las cifras hablan por sí solas: Es la personalidad más popular en Instagram y Facebook, con más de 500 y 153 millones de seguidores, respectivamente, y la sexta en Twitter, con más de 100 millones. Ejemplo de su "tirón" es la "euforia" que provocó su presencia en el Mundial de Qatar, recuerda Sá.