Dancausa (Bankinter), sobre el caso de Jaime Botín: es un desatino sin lógica

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha elogiado a Jaime Botín, quien ha sido condenado por un delito de contrabando de una obra de Pablo Picasso. "Soy testigo de su integridad y rectitud", ha deslizado la ejecutiva de la entidad durante la presentación de los resultados trimestrales. Considera que lo que le está ocurriendo al principal accionista del grupo es una sucesión de "incoherencias y desatinos" a los que no encuentra lógica ni explicación alguna.

La banquera ha relatado que conoce a Jaime Botín desde hace más de 30 años. Durante este tiempo, considera que el tío de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha contribuido de forma extraordinaria a la banca española. Dancausa ha reducido el caso a una historia de un señor amante de las artes, que compra y paga una obra en Reino Unido, que termina siendo decomisada y expropiada, al quien se le obliga a pagar tres veces el valor del Picasso y por si fuera poco con penas de cárcel. "¿Qué racional hay detrás de esto?", ha lamentado, añadiendo que es un despropósito.

Botín posee el 24% del capital de Bankinter y con esta participación se posiciona como el mayor accionista del grupo. "No creo que esto le afecte en nada al banco", ha asegurado la consejera delegada. Cree que la gente que entiende un poco el tema no le da más importancia. Asimismo, ha reiterado que su opinión sobre la integridad de Jaime Botín no ha cambiado un ápice y ha refrendado su apoyo. Se ha atrevido a trasladar el apoyo de todos los empleados de Bankinter.

El hermano del fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, contactó con la empresa Christies especializada en la subasta de obras de arte para vender su cuadro 'Cabeza de mujer joven' en febrero de 2013 en Londres. Desde esta empresa le comunicaron que, dada la antigüedad de la obra, debía pedir permiso al Ministerio de Cultura para que le diera luz verde a exportarlo en tanto se trata de un bien perteneciente al patrimonio histórico español.

Botín decidió autorizar él mismo a la empresa de subastas para presentar y gestionar licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra, ante el Ministerio de Cultura. Seguidamente, Christies pidió formalmente a Cultura la exportación definitiva del cuadro, valorado en 26 millones de euros. La Junta de Calificación del Ministerio se reunió a finales de 2012 para tratar este asunto y resolvió denegar la exportación de la obra.

"Pese a ser plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa expresa, en vigor desde entonces, el acusado trasladó el cuadro al yate de su propiedad, cuando en el mes de junio estaba atracado en el puerto de Valencia con la finalidad de sacarlo ilícitamente del país dando instrucciones a su capitán para que ocultara a las autoridades la presencia de la obra en el barco", recogía el escrito del Ministerio Público.

Dos años después, en junio de 2015, la Guardia Civil realizó una inspección en el barco, requiriendo que se declararan todos los bienes que iban a bordo. La obra de arte no se incluyó, por lo que zarpó rumbo a Francia. Los servicios aduaneros franceses supieron que había comprado un vuelo a Ginebra, por lo que fue entonces cuando ordenaron la inspección del yate y encontraron el cuadro en su interior.