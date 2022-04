Dancausa abronca a Sánchez: "Sus medidas son claramente insuficientes"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, tiene claro que el camino que está siguiendo el Ejecutivo para paliar la incertidumbre económica derivada de la inflación desbocada por la guerra de Rusia y Ucrania no es la solución. La banquera cree que las medidas que plantea el Gobierno son "claramente insuficientes" y acabarán incrementando el déficit y la deuda del país, que ya están en una situación delicada.

Durante la presentación de resultados correspondientes al primer trimestre de 2022, Dancausa se ha posicionado en contra del plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La CEO de Bankinter ha asegurado que su estrategia es básicamente dar subvenciones que provienen del cobro de unos impuestos que representan gastos y que, por otro lado, no se ven reducidos en otras partidas. De este modo, acabarán viéndose perjudicadas las cuentas estatales.

Según ha dicho, el Ejecutivo también ha tomado medidas recientes como la indexación de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), que va en dirección contraria a lo que se pide a las empresas, a las cuales se les exige moderar los salarios. "El precedente de las pensiones indexadas al IPC hace difícil que los salarios no sigan el mismo criterio", ha indicado, añadiendo que los funcionarios ya han solicitado este aumento en sus sueldos, aunque se les ha negado. "Es muy difícil decir que no con este planteamiento", ha remarcado.

Para la consejera delegada de Bankinter, en España lo que hacen falta son reformas estructurales y liberalizadoras, que estimulen el crecimiento económico e incentiven y dinamicen la inversión productiva. Entiende que se debe realizar un amplio ajuste del gasto no productivo. Respecto a una posible subida de impuestos a los hogares, Dancausa se ha posicionado totalmente en contra. "Siempre he pensado que la forma de recaudar más y de manera sostenible no es en base a crear nuevos impuestos, sino a base de que los ciudadanos y las empresas ganen más. No es momento de subirlos, sino de bajarlos", ha precisado.

Sobre la evolución de la economía, la CEO del banco 'naranja' ha optado por ceñirse a las previsiones del Banco de España, al que considera la máxima autoridad y con mejor criterio para posicionarse sobre ello. De cumplirse las proyecciones del banco central nacional, Dancausa considera que el panorama para el país es "relativamente estable". Además, ha añadido que, aunque el mundo esté lleno de conflictos, problemas y retos que resolver, también existen los recursos suficientes para atajarlos. "Hay personas perversas y criminales, pero también otras sensibles, entregadas y honradas para lograr lo mejor. Gana más la generosidad que el egoísmo", ha asegurado.