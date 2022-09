Dazn mantiene la señal en las apps de las telecos para blindarse ante caídas

Ni Dazn ni las grandes operadoras de telecomunicaciones quieren arriesgarse a una segunda caída masiva. La plataforma de streaming mantiene la señal de LaLiga en las aplicaciones de Orange y Telefónica ante el temor a más caídas del servicio, como sucedió en la primera jornada. Las compañías buscan sostener este esquema técnico al menos hasta el próximo Clásico del Real Madrid y Barcelona a mediados del mes de octubre. La compañía británica quiere recuperar el control para no perder los datos de uso de sus clientes.

El origen del caso se encuentra en el pasado 13 de agosto. Dazn se estrenaba en España con la primera retransmisión de un partido a través de su plataforma. Era el FC Barcelona frente al Rayo Vallecano. Los problemas causados en sus servidores con el proceso de creación de cuentas e identificación de usuarios y contraseña llevaron a caídas generalizadas y a que una parte significativa de los clientes recién estrenados de la compañía de streaming no pudieran disfrutar del encuentro. Hubo otros errores similares en otros encuentros. La solución temporal que se alcanzó fue alojar esa señal no en sus aplicaciones, sino en las de Orange y Telefónica para los clientes de éstas últimas. De esta forma reducían el riesgo.

Esa solución se ha mantenido hasta ahora. La jornada 4, que tuvo lugar entre el 2 y el 5 de septiembre, era la primera de las tres que Movistar tiene en exclusiva a lo largo del campeonato liguero. Esto supuso un 'parón' para Dazn. Y desde el equipo de la compañía y desde el lado de las operadoras hablaban de la posibilidad de tener todo listo durante esos días de descanso para la plataforma de la británica. Sin embargo, el temor a nuevas caídas lo ha dejado todo tal cual tanto en las jornadas 5 y 6. Ahora viene otro frenazo por las concentraciones de las selecciones nacionales. Aún así, según explican fuentes del sector de las telecomunicaciones, no hay previsión de ningún cambio por ahora.

Para Dazn no ha sido un arranque sencillo. Según apuntan fuentes del sector, es un reto técnico importante asumir el aluvión de consumo y de registros en una plataforma que acaba de iniciar sus operaciones en el país. Pero ellos quieren recuperar el control de la retransmisión. La razón: su empeño era controlar todo el consumo en su plataforma para contar con todos los datos de los usuarios y también ofrecer publicidad más segmentada. Ahora los cientos de miles de clientes de fútbol de Orange España y Telefónica que deberían ver el fútbol desde su aplicación, lo hacen desde las aplicaciones de ambas compañías españolas. Por eso, fuentes oficiales de la compañía han insistido estas últimas semanas en que su intención es regresar pronto al escenario anterior. Eso sí, siguen sin dar una fecha concreta.

La compañía controlada por el magnate de origen ucraniano Leonard Blavatnik no quiere asumir riesgos. Primero por el lado de las operadoras de telecomunicaciones, que podrían exigir reclamaciones en caso de que hubiera más problemas técnicos relevantes en las retransmisiones. Pero sobre todo desde el lado de los clientes. Este primer año era su prueba de fuego. Necesitaban 'enganchar' a miles de clientes del fútbol que se conformaban con esos cinco partidos cuyos derechos controlan. Un error generalizado, apuntan fuentes del sector, podría implicar bajas masivas de su servicio con precios que arrancan en los 19 euros para LaLiga.

Dazn necesita ingresos

Hay que tener en cuenta que, según las mismas fuentes del sector, en España en torno al 20% del consumo del fútbol se da a través de aplicaciones móviles. Las operadoras 'cedían' ese consumo a través de la 'app' de Dazn. Y es una cifra muy relevante. Desde las operadoras ven con buenos ojos que se lleguen en esta situación hasta, al menos, el Clásico que tiene lugar a mediados de octubre. Mientras eso sucede, siguen ejecutando todo tipo de pruebas técnicas para comprobar la capacidad de aguante de la plataforma tecnológica. Las retransmisiones en directo a través de plataformas digitales de contenidos especialmente populares como el fútbol -con muchas conexiones a la vez- han tenido problemas también en el pasado. En el caso de Italia, la compañía británica ha acumulado algunos problemas en las primeras jornadas de la Serie A.

Ahora se cumple un mes del arranque de la primera temporada de la última década en la que no existe una exclusividad de Telefónica (y, por ende, de sus clientes de mercado mayorista como Orange). Aún no se han dado números de abonados. En el caso de la operadora dueña de Movistar+ las cifras han sido muy negativas en los últimos trimestres con caídas significativas. Dazn tampoco ha dado números de abonados. Para al menos devolver los 100 millones de euros de inversión pendiente -recibió 280 y 100 millones de Movistar y Orange, respectivamente- necesita un crecimiento importante en clientes y en ingresos publicitarios. Los próximos datos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arrojarán más luz, pues el gigante del streaming -al igual que Netflix y compañía- tendrá que hacer un particular 'striptease'.