Del Nido fía su vuelta a la presidencia del Sevilla a las acciones de 777 Partners

A falta de horas para que se celebre la junta extraordinaria de accionistas del Sevilla CF, todo apunta a una cita de infarto con final inesperado. Al cónclave llegan dos bandos enfrentados y con confianza en sus posibilidades de salir victoriosos, pero sin saber a ciencia cierta si sumarán los apoyos necesarios. Uno lo compone el actual presidente del Sevilla, Pepe Castro, y otro el expresidente José María del Nido, quien confía en que la suma de fuerzas con el fondo 777 Partners sea suficiente para imponer su voluntad y regresar a la presidencia del equipo de Nervión.

Las últimas horas han sido frenéticas, con contactos desde ambos bandos entre multitud de accionistas. Castro ha buscado apoyo en los minoritarios, apelando al sentimiento sevillista y poniendo a estos pequeños tenedores de títulos contra el vehículo de capital riesgo dirigido por Andrés Blazquez, bajo el argumento de que el club no puede caer en manos de un inversor extranjero, y menos en colaboración con Del Nido. "Piensa que el Sevilla es de él, de su propiedad, y está equivocado", aseguró Castro este fin de semana. "Cuando (Del Nido) fue presidente lo hizo bien y hay que reconocérselo. Pero cuando no está no le importa asociarse con unos americanos e intentar controlar el club, que no es suyo, es de todos".

De momento, Castro ya ha encontrado apoyo en Accionistas Unidos, una de estas agrupaciones de pequeños propietarios que en aproximadamente dos meses se ha hecho con un 5,3% de las acciones del club tras su campaña Uno + Uno. El objetivo, según un comunicado, era “alcanzar la estabilidad necesaria en la entidad” y bloquear “el asalto al poder de 777 Partners”. En este acuerdo también figura el compromiso de iniciar conversaciones con el fondo estadounidense para adquirir su paquete accionarial a través de fondos propios del Sevilla FC SAD o, por contra, mediante un grupo de sevillistas inversores. Todo con el propósito de echar por tierra en su hoja de ruta, en la que, de acuerdo a medios locales, estaría llevar a cabo una ampliación de capital para diluir al resto de accionistas.

El fondo de capital riesgo, por su parte, no va a tomar partido de manera directa en la junta. Su estrategia será la de no asistir, pero, eso sí, delegará sus derechos de voto en José María Del Nido. El inversor, que participa del club a través de Sevillistas Unidos 2020 y forma parte de un grupo estadounidense con más de 4.000 millones de dólares bajo gestión, entró en el capital hace más de dos años, tras haber visto potencial en el proyecto. No obstante, sus integrantes han perdido la confianza en Castro y la actual junta directiva, por lo que creen que la mejor alternativa es confiar a Del Nido la nueva etapa del club, en la que se espera que el club supere el golpe de la pandemia. Su paquete accionarial actualmente asciende hasta el 12% del capital social.

El acuerdo entre 777 Partners y el expresidente del Sevilla tomó cuerpo en septiembre del año pasado. Ambas partes llegaron a un acuerdo para implantar un plan de crecimiento para el club, basado en tres puntos. Fuentes cercanas explican a La Información que estos tres pilares son la mejora y ampliación del estadio Sánchez Pizjuán, la compra de clubes junto a la gestión de canteras de éstos para mejorar el negocio de compraventa de jugadores y mejorar el área de marketing del Sevilla CF para potenciar la marca y crear ingresos. La meta final: duplicar el presupuesto en cinco años.

A la espera de la votación

La resolución se conocerá en menos de 24 horas. A las 18.00 horas de la tarde de este martes, el Sevilla CF ha convocado a todos sus accionistas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) en primera convocatoria. Si no se alcanza el quorum suficiente, la cita se reanudaría un día después a la misma hora en el mismo lugar en segunda convocatoria. Aunque Castro y Accionistas Unidos se muestran optimistas y confiados en reunir mayoría accionarial -aparentemente sumarían más de un 40%- para frenar la ofensiva de Del Nido, fuentes cercanas explican que hay muchas incógnitas en torno a la cita.

Una de las claves estará en ver si el expresidente de Del Nido puede ejercer su derecho a voto o si, por contra, los miembros de la actual junta presentan medidas cautelares contra él, como ya sucedió el pasado año. De ser así, las voces consultadas por este periódico son tajantes y aseguran que se impugnará el resultado. De confirmarse este extremo, el partido final por la presidencia del club se demoraría mucho más tiempo. Las partes deberían esperar a que la justicia se decline y sentencie de manera definitiva quién debe presidir el club.