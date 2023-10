Deoleo descarta una bajada del precio del aceite de oliva hasta el próximo junio

Ignacio Silva, consejero delegado de la multinacional productora de aceite de oliva Deoleo, ha anticipado que los altos precios de este producto se mantendrán hasta la próxima primavera, para cuando esperan una mejor campaña de recogida. El directivo ha explicando que la cosecha del presente año, que tiene lugar entre septiembre y enero, será similar a la que se está consumiendo actualmente, algo que dejará la disponibilidad total de aceite a nivel mundial en cifras similares a las que maneja hoy el sector, en torno a los 750 u 800 millones de toneladas: "el entorno de precios no cambiará", ha señalado en una rueda de prensa celebrada durante el 38º Congreso AECOC de Gran Consumo, que acoge la ciudad de Zaragoza.

El CEO de la aceitera ha estimado que, en caso de que la lluvia de estas semanas incrementen levemente la cosecha española, y la próxima primavera sea más lluviosa, se podría esperar una mayor producción a partir de septiembre del año que viene, ante lo cual "empezarían a relajarse los precios", un proceso que comenzaría en el mes de junio. "Si en mayo llueve, a los agricultores les empieza a dar miedo el quedarse con mucho producto en las almazaras y comienzan a relajar precios", explicó.

Para entender el comportamiento de los precios, Silva ha explicado que el precio del aceite de oliva se fija según se va liberando el producto en las distintas cooperativas o almazaras. "No tiene precios a futuro, en las negociaciones de contratos nunca se aseguran cantidades ni precios, sólo calidad", señaló. Denunció que las compañías del sector están "todo el año en montañas rusas de precios" que dificultan la planificación futura, ante lo cual reclama organizar la oferta y planificar el precio. Esto, a su parecer, podría conseguirse dado que en enero, cuando finaliza la recolección, ya se puede conocer la producción total de ese año en el hemisferio norte, y con ello, la estructura de costes del producto.

En relación a la polémica de que los precios del aceite de oliva en el extranjero sean más baratos que en España, pese a ser el primer productor mundial, ha alegado que esta situación obedece a una situación de decalaje, donde "el precio subirá en cuanto se apliquen nuevos contratos de marca de distribución y en la medida que los empleadores tengan que comprar aceite nuevo". El hecho de que los precios sean más reducidos se explicaría, según él, porque "la rotación de producto es mucho menor y el estocaje, mucho mayor".

Frente a las perspectivas para el próximo año, el directivo ha querido lanzar un mensaje de optimismo asegurando que "no hay ningún cambio de paradigma". "Las cosas volverán a la situación anterior, volverá a llover, a haber un clima normal", aseguró.

Deoleo "no está en venta"

Preguntado por la supuesta venta de la compañía, Silva reiteró que "no existe ningún cuaderno de venta" y rechazó las informaciones sobre la posible puesta en el mercado de la firma. "Deoleo está en manos de un fondo de inversión, que tienden a entrar y salir. Pero no está en venta, estamos mirando al largo plazo como lo estábamos hace dos años, no hay más que decir", ha apuntado.